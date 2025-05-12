Сбрасывают с дронов: в ГУР рассказали "анатомию" новой ракеты РФ "Бандероль"

ВС РФ начали применять для ударов по Украине крылатую ракету "Бандероль". Ее основной носитель — дрон "Орион", но уже сейчас в России адаптируют ракету для запуска с боевых вертолетов Ми-28Н.

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Об этом говорится на портале War&Sanctions, где Главное управление разведки Министерства обороны Украины подробно разобрало, из чего именно состоит новая ракета россиян.

Ракета S8000 "Бандероль" является продуктом российского предприятия "Кронштадт", которое находится под международными санкциями. Ракету переносит ударный дрон "Орион", который тоже производит "Кронштадт". Впрочем российские разработчики сейчас пытаются адаптировать ракету для запуска ее боевыми вертолетами.

По сравнению с такими российскими ракетами, как Х-101, 3М-14, 9М727, "Бандероль" отличается способностью к выполнению поворотов с меньшим радиусом. При этом она сохраняет типичную кривую полета крылатой ракеты.

Технические характеристики:

Боевая часть: до 150 кг;

дальность полета: до 500 км;

скорость: до 500 км/ч;

топливо: авиационный керосин.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнаружило, что в ракете используются преимущественно иностранные запчасти производства Китая, Южной Кореи, Японии и Австралии. Некоторые можно купить на AliExpres.

Среди них:

Инерциальная навигационная система (вероятно, Китай);

аккумуляторы Murata (Япония);

двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) — модельный реактивный двигатель с AliExpress (≈$16 тыс.)

телеметрический модуль RFD900x (Австралия/Китай)

антенна "Комета-М8" (Россия), которая в том числе используется в "Геранях" и других БПЛА

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (Южная Корея)

Также в ракете обнаружены микрочипы с маркировкой производителей из США, Китая, Швейцарии, Японии, Южной Кореи.

Иностранные комплектующие в РФ попадают через дистрибьюторскую сеть "Чип и Дип".

Ракета S8000 — это не только об инженерной адаптации или боевых характеристиках. Это пример того, как российская военная машина продолжает паразитировать на глобальном рынке, собирая ракеты из доступных, иногда даже бытовых, компонентов.

Напомним, что ВСУ сбили в Курской области редкий российский дрон "Орион". Он может не только вести разведку, но и нести авиационные ракеты Х-50, корректируемые авиабомбы КАБ-20 и противотанковые комплексы.