Скидають із дронів: в ГУР розповіли "анатомію" нової ракети РФ "Бандероль"

ЗС РФ почала застосовувати для ударів по Україні крилату ракету "Бандероль". Її основний носій — дрон "Оріон", але вже зараз в Росії адаптують ракету для запуску з бойових гелікоптерів Мі-28Н.

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Про це йдеться на порталі War&Sanctions, де Головне управління розвідки Міністерства оборони України детально розібрало, з чого саме складається нова ракета росіян.

Ракета S8000 "Бандероль" є продуктом російського підприємства "Кронштадт", яке перебуває під міжнародними санкціями. Ракету переносить ударний дрон "Оріон", який теж виробляє "Кронштадт". Втім російські розробники зараз намагаються адаптувати ракету для запуску її бойовими вертольотами.

В порівнянні з такими російськими ракетами, як Х-101, 3М-14, 9М727, "Бандероль" відрізняється здатністю до виконання поворотів з меншим радіусом. При цьому вона зберігає типову криву польоту крилатої ракети.

Технічні характеристики:

Бойова частина: до 150 кг;

дальність польоту: до 500 км;

швидкість: до 500 км/год;

паливо: авіаційний гас.

Головне управління розвідки Міноборони України виявило, що в ракеті використовуються переважно іноземні запчастини виробництва Китаю, Південної Кореї, Японії і Австралії. Деякі можна купити на AliExpres.

Серед них:

Інерціальна навігаційна система (ймовірно, Китай);

акумулятори Murata (Японія);

двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — модельний реактивний двигун з AliExpress (≈$16 тис.)

телеметричний модуль RFD900x (Австралія/Китай)

антена "Комета-М8" (Росія), яку зокрема використовують у "Геранях" та інших БПЛА

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (Південна Корея)

Також в ракеті виявлені мікрочіпи з маркуванням виробників зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Південної Кореї.

Іноземні комплектуючі до РФ потрапляют через дистриб’юторську мережу "Чіп і Діп".

Ракета S8000 — це не лише про інженерну адаптацію чи бойові характеристики. Це приклад того, як російська військова машина продовжує паразитувати на глобальному ринку, збираючи ракети з доступних, іноді навіть побутових, компонентів.

Нагадаємо, що ЗСУ збили в Курській області рідкісний російський дрон "Оріон". Він може не тільки вести розвідку, а й нести авіаційні ракети Х-50, кориговані авіабомби КАБ-20 і протитанкові комплекси.