ЗСУ збили в Курській області рідкісний російський дрон "Оріон": чим він небезпечний (відео)

Безпілотник "Оріон" може не тільки вести розвідку, а й нести авіаційні ракети Х-50, кориговані авіабомби КАБ-20 і протитанкові комплекси.

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Військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили в Курській області Російської Федерації російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон". Відповідне відео опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ 20 жовтня.

ЗСУ збили дрон "Оріон" у Курській області

Повідомляється, що безпілотник "Оріон" вдалося приземлити за допомогою зенітного ракетного комплексу "Стріла-10". На оприлюдненому відео можна побачити, як підбитий ворожий дрон падає в поле. Далі слідують кадри палаючих уламків БПЛА.

Як зазначають у ДШВ ЗСУ, цей дрон небезпечний тим, що може не тільки вести розвідку, а й завдавати ударів по наземних цілях ракетами класу "повітря — земля".

Що відомо про БПЛА "Оріон"

Портал "Мілітарний" пише, що в заявлений арсенал дрона "Оріон" входять керовані малогарабітні авіаційні ракети Х-50, кориговані авіабомби КАБ-20 і протитанкові комплекси.

На згаданих кадрах експерти впізнали ракети Х-БПЛА (ТКБ-1030). За даними видання, бойова частина Х-БПЛА є авіаційною версією протитанкового комплексу "Корнет", що дає змогу дрону вражати навіть важку броньовану техніку.

У виданні також зазначили, безпілотник "Оріон" може нести корисне навантаження вагою до 200 кілограмів. Максимальна злітна маса апарату — близько 1 тонни, максимальна тривалість польоту — 30 годин, максимальна висота — близько 8 000 метрів.

БПЛА "Оріон" Фото: Кронштадт

Нагадаємо, це не перший випадок знищення дрона "Оріон" на Курському напрямку. Про один із таких випадків Повітряні сили ЗСУ повідомляли 31 серпня.

Раніше, 16 травня, ЗМІ також писали про те, що ЗСУ приземлили дрон "Оріон" у Херсонській області. Тоді збитий безпілотник був озброєний керованими авіабомбами КАБ-20,