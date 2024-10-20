ВСУ сбили в Курской области редкий российский дрон "Орион": чем он опасен (видео)

Беспилотник "Орион" может не только вести разведку, но и нести авиационные ракеты Х-50, корректируемые авиабомбы КАБ-20 и противотанковые комплексы.

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Военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили в Курской области Российской Федерации российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войска ВСУ 20 октября.

ВСУ сбили дрон "Орион" в Курской области

Сообщается, что беспилотник "Орион" удалось приземлить с помощью зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". На обнародованном видео можно увидеть, как подбитый вражеский дрон падает в поле. Затем следуют кадры горящих обломков БПЛА.

Как отмечают в ДШВ ВСУ, этот дрон опасен тем, что может не только вести разведку, но и наносить удары по наземным целям ракетами класса "воздух — земля".

Что известно о БПЛА "Орион"

Портал "Милитарный" пишет, что в заявленный арсенал дрона "Орион" входят управляемые малогарабитные авиационные ракеты Х-50, корректируемые авиабомбы КАБ-20 и противотанковые комплексы.

На упомянутых кадрах эксперты опознали ракеты Х-БПЛА (ТКБ-1030). По данным издания, боевая часть Х-БПЛА является авиационной версией противотанкового комплекса "Корнет", что позволяет дрону поражать даже тяжелую бронированную технику.

В издании также отметили, беспилотник "Орион" может нести полезную нагрузку весом до 200 килограмм. Максимальная взлетная масса аппарата — около 1 тонны, максимальная продолжительность полета — 30 часов, максимальная высота — около 8 000 метров.

БПЛА "Орион" Фото: Кронштадт

Напомним, это не первый случай уничтожения дрона "Орион" на Курском направлении. Об одном из таких случаев Воздушные силы ВСУ сообщали 31 августа.

Ранее, 16 мая, СМИ также писали о том, что ВСУ приземлили дрон "Орион" в Херсонской области. Тогда сбитый беспилотник был вооружен управляемыми авиабомбами КАБ-20,