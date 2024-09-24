Напуганные и обеспокоенные: в Таганроге дрон "Иноходец" врезался в склад рядом с авиабазой (видео)

Российский ударно-разведывательный беспилотник "Иноходец/Орион" врезался в здание возле военной авиабазы, установили OSINT-аналитики. В результате попадания сгорел склад и четыре авто.

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Днем 24 сентября беспилотник, вероятно, ВС РФ, попал в склад пиломатериалов на северной окраине Таганрога в Ростовской области РФ. Точка удара расположена вплотную к зданию с большим количеством антенн, а в 1,4 км — военная авиабаза. О деталях попадания рассказал губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

Первые сообщения о попадании дрона появилось в соцсетях около 13 час. 24 сентября. В местных пабликах опубликовали кадры пожара: здание охватил дым, было видно открытое пламя. Граждане писали, что не понимают, откуда прилетел дрон, и интересовались друг у друга, как получить компенсацию за материальные потери. Голубев подтвердил, что произошло попадание воздушного средства поражения, но не уточнил, его происхождение — украинское или российское. По его словам, пострадал склад пиломатериалов.

Позже губернатор Ростовской области добавил некоторые детали инцидента. В частности, в результате удара дрона загорелась кровля, огонь пылал на 200 кв. м и пожарные его уже потушили. Кроме того, сгорели четыре автомобиля, которые стояли неподалеку.

Минобороны РФ пока не комментировали попадание.

Взрыв в РФ — детали удара по Таганрогу

На стопкадре видео, снятого камерой наблюдения, видим, как дрон влетает в помещение склада в Таганроге и взрывается. На других кадрах показывают обломки беспилотника, который ударил по россиянам — на нем видно красную звезду.

Удар по РФ — как выглядят обломки дрона "Иноходец" Фото: Telegram Удар по РФ — заход на цель дрона "Иноходец" Фото: Telegram

Украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что по очертаниям беспилотник, который попал по россиянам, не украинский. На самом деле это ударный дрон "Иноходец" ВС РФ (или "Орион"). Ранее Фокус писал, что это устройство способно пролететь расстояние около 250 км на высоте более 7,5 км. Дрон используют для пуска ракет класса "воздух-земля" (4 шт.) или 20-ти или 50-килограммовых авиабомб. Расстояние от Таганрога до линии фронта, например, под Угледаром, — около 160 км.

Удар по РФ — как выглядит дрон "Иноходец" Фото: Соцсети

Тем временем OSINT-аналитик с ником blinzka опубликовала точные координаты удара — 47.26209, 38.86784. Также он осмотрел местность вокруг и заметил неизвестное сооружение, на крыше которого установили большое количество антенн. Рядом, в 1,4 км к юго-западу — военный аэродром "Таганрог" ВС РФ.

Удар по РФ — геолокация зданий в точке попадания дрона "Иноходец" Фото: X (Twitter) Удар по РФ — точка попадания дрона "Иноходец" Фото: Google Maps

Отметим, в июне 2024 года Минобороны РФ хвасталось испытанием улучшенного дрона "Иноходец/Орион". Испытания проходили именно на аэродроме в Таганроге. Аналитики Defense Express внимательно рассмотрели кадры испытаний и заметили изменения: конструкторы переместили оптико-электронную станцию. Также они риторически спросили, зачем россияне так долго испытывают и совершенствуют устройство, которое уже якобы используют на поле боя в Украине.

Напоминаем, в июле 2024 года Фокус рассказал об особенностях российского беспилотника "Гербера", которые могут стать вызовом для украинских средств ПВО.