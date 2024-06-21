В России показали улучшенный БПЛА "Орион": эксперты указали на интересную деталь (фото)
В Минобороны РФ представили модернизированный дрон "Орион" еще в прошлом году, однако аппарат "застрял" на этапе испытаний, считают эксперты.
В российском Таганроге испытывают модернизированный разведывательно-ударного БПЛА "Орион" ("Иноходец"), который Минобороны России впервые показало еще в феврале 2023 года. На это обратил внимание портал Defence Express 21 июня.
Российские источники заявили, что улучшенная модель БПЛА "Орион" была замечена в небе над Таганрогом. Как отметили россияне, в отличие от предыдущей версии, у нового "Ориона" оптико-электронная станция размещена ближе к центру фюзеляжа.
Эксперты Defence Express обратили внимание на то, что такой аппарат Минобороны РФ продемонстрировало в феврале прошлого года. Тогда оборонное ведомство оккупантов опубликовало кадры вылета БПЛА "Иноходец/Орион" и заявило, что такой беспилотник якобы нанес удар по командному пункту ВСУ.
Взирая на это, в издании задались вопросом о том, почему российский модернизированный БПЛА "застрял" на этапе испытаний. Также неизвестно, зачем оккупантам понадобилось перемещать оптико-электронную станцию ближе к центру фюзеляжа.
Согласно открытым данным, к концу 2021 года ВС РФ располагали лишь одним комплексом с тремя дронами "Орион". При этом аналитики портала Oryx за время полномасштабной войны зафиксировали не менее пяти уничтоженных российских БПЛА этого типа. Это говорит о том, что РФ продолжила выпускать БПЛА "Орион" после полномасштабной войны.
"Независимо от имеющегося сейчас объема данных, любая информация по российскому дрону "Орион" всегда привлекает внимание, поскольку к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года этот БПЛА был единственным классическим разведывательно-ударным комплексом в распоряжении армии РФ", — подчеркнули авторы публикации.
Что известно о БПЛА "Орион"
"Орион" — это дрон-разведчик от российской компании "Кронштадт", который также может нести полезную нагрузку и использоваться в качестве барражирующего боеприпаса. Российские медиа позиционируют "Орионы" как "ответ на турецкие БПЛА Bayraktar". БПЛА поддерживают спутниковую связь и может выполнять задачи вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.
По данным разработчика, "Орион" имеет следующие характеристики:
- длина — 8 м,
- масса полезной нагрузки – 200 кг,
- радиус применения – 250 км,
- продолжительность полета – 24 ч.
Напомним, в апреле 2023 года сообщалось, что армия РФ получила для своих беспилотников "Орион" новый тип ракет Х-БПЛА. Эти ракеты разработаны на базе боеприпасов 9М113ФМ-3, которые уже применяются в ПТРК "Корнет" и имеют уменьшенный размер и массу, что позволяет размещать их на борту боевых дронов.