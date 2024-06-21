В России показали улучшенный БПЛА "Орион": эксперты указали на интересную деталь (фото)

В Минобороны РФ представили модернизированный дрон "Орион" еще в прошлом году, однако аппарат "застрял" на этапе испытаний, считают эксперты.

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В российском Таганроге испытывают модернизированный разведывательно-ударного БПЛА "Орион" ("Иноходец"), который Минобороны России впервые показало еще в феврале 2023 года. На это обратил внимание портал Defence Express 21 июня.

Российские источники заявили, что улучшенная модель БПЛА "Орион" была замечена в небе над Таганрогом. Как отметили россияне, в отличие от предыдущей версии, у нового "Ориона" оптико-электронная станция размещена ближе к центру фюзеляжа.

БПЛА "Орион" над Таганрогом Фото: Скриншот БПЛА "Орион" над Таганрогом Фото: Скриншот

Эксперты Defence Express обратили внимание на то, что такой аппарат Минобороны РФ продемонстрировало в феврале прошлого года. Тогда оборонное ведомство оккупантов опубликовало кадры вылета БПЛА "Иноходец/Орион" и заявило, что такой беспилотник якобы нанес удар по командному пункту ВСУ.

Кадры запуска БПЛА "Орион" в 2023 году Фото: Скриншот

Взирая на это, в издании задались вопросом о том, почему российский модернизированный БПЛА "застрял" на этапе испытаний. Также неизвестно, зачем оккупантам понадобилось перемещать оптико-электронную станцию ближе к центру фюзеляжа.

Согласно открытым данным, к концу 2021 года ВС РФ располагали лишь одним комплексом с тремя дронами "Орион". При этом аналитики портала Oryx за время полномасштабной войны зафиксировали не менее пяти уничтоженных российских БПЛА этого типа. Это говорит о том, что РФ продолжила выпускать БПЛА "Орион" после полномасштабной войны.

"Независимо от имеющегося сейчас объема данных, любая информация по российскому дрону "Орион" всегда привлекает внимание, поскольку к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года этот БПЛА был единственным классическим разведывательно-ударным комплексом в распоряжении армии РФ", — подчеркнули авторы публикации.

Что известно о БПЛА "Орион"

"Орион" — это дрон-разведчик от российской компании "Кронштадт", который также может нести полезную нагрузку и использоваться в качестве барражирующего боеприпаса. Российские медиа позиционируют "Орионы" как "ответ на турецкие БПЛА Bayraktar". БПЛА поддерживают спутниковую связь и может выполнять задачи вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

По данным разработчика, "Орион" имеет следующие характеристики:

длина — 8 м,

масса полезной нагрузки – 200 кг,

радиус применения – 250 км,

продолжительность полета – 24 ч.

Напомним, в апреле 2023 года сообщалось, что армия РФ получила для своих беспилотников "Орион" новый тип ракет Х-БПЛА. Эти ракеты разработаны на базе боеприпасов 9М113ФМ-3, которые уже применяются в ПТРК "Корнет" и имеют уменьшенный размер и массу, что позволяет размещать их на борту боевых дронов.