Российский дрон "Орион" оснастили ракетой Х-БПЛА: чем это грозит ВСУ (видео)

На видео, появившемся в Интернете, "засветился" беспилотник ВС РФ, оснащенный новым типом боеприпасов.

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Армия РФ получила для своих беспилотников "Орион" (его еще называют "Иноходец", — прим. ред.) новый тип ракет Х-БПЛА, сообщает портал Мілітарний. Эти ракеты способны поражать наземные и морские цели на больших расстояниях.

Ракеты Х-БПЛА разработаны на базе боеприпасов 9М113ФМ-3, которые уже применяются в противотанковой комплексе "Корнет" и имеют уменьшенный размер и массу, что позволяет размещать их на борту боевых дронов. Утверждается, что Х-БПЛА имеют высокую точность, оснащены инерциальной системой навигации и головкой самонаведения на тепловое излучение или радиолокационный сигнал цели. Издание lenta.ru ранее сообщало, что снаряд имеет дальность действия "до 10 км". Это же СМИ в 2021 году писало, что ракеты, по задумке разработчиков, должны будут установить на военные беспилотники "Форпост", "Иноходец" (он же "Орион"), а также на вертолет типа Ка-52М.

Х-БПЛА является модифицированной ракетой комплекса "Корнет". Фото: Скриншот

Х-БПЛА можно модифицировать для атаки различных целей, включая танки, бронетехнику, склады, аэродромы, корабли и другие объекты. Например, для поражения танков используется кумулятивная боевая часть, а для поражения кораблей — противокорабельная.

Впрочем, на опубликованном видео совмещены старые и новые кадры, так что испытание ракет Х-БПЛА совсем не означает, что это какая-то суперсовременная новинка от российского военно-промышленного комплекса.

Ракеты Х-БПЛА для российских дронов.

Ранее Фокус писал, что в России заявили об "уникальной" системе РЭБ, чтобы глушить гиперзвуковые ракеты США. В РФ утверждают, что эта система имеет дальность подавления 36 тыс. км.

Так же россияне научились защищать военные дроны от РЭБ, но в ВСУ нашли выход.

Но несмотря на это оккупанты не могут возместить потери — украинские дроны массово истребляют танки ВС РФ. Бойцы ВСУ используют широкий арсенал боеприпасов, чтобы планомерно сокращать количество российской техники.