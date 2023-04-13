Россияне научились защищать военные дроны от РЭБ, но в ВСУ нашли выход

Модули "Комета-М" оберегают БПЛА от "глушилок" на уровне оборудования НАТО, считает эксперт Сергей Флэш.

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Россия начала ставить антенны "Комета-М" на все беспилотники серии "Орлан", крылатые ракеты и управляемые бомбы, чтобы защитить их от подавления спутниковой связи. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский военнослужащий и специалист по радиоэлектронной борьбе с псевдонимом Сергей Флэш.

По его словам, в НАТО давно поняли важную роль спутниковой навигации для армии и начали искать способы, как защитить бортовые системы от "глушилок" РЭБ. Западные специалисты создали специальный закодированный сигнал с М-кодом и отдельным спутниковым соединением, которое недоступно никому в мире, кроме армии США. Вторым методом защиты стали антенны управляемого приема (CRPA), которые умеют отрезать помехи за счет изменения диаграммы антенны и алгоритмов анализа сигнала.

Россия пошла вторым путем и создала защищенную антенну "Комета-М", которая по защищенности соответствует приемникам НАТО. Однако системы CRPA имеют ограничения по количеству источников РЭБ, которые можно нейтрализовать одновременно.

"У Кометы это число 3. То есть четырьмя нашими машинами РЭБ Буковель, которые разъехались по сторонам, мы "Орлан" давим, но организационно это все сложно делать. Да и толку только от РЭБ по навигации ноль, ведь Орлан уходит в автономный полет", — объяснил Сергей Флэш.

В России заявили о создании авиационной противопомеховой навигационной системы "Стена-Е1", которая также является CRPA для беспилотников. Сергей Флэш обратил внимание, что она должна противостоять трем средствам РЭБ, как и "Комета-М".

Ранее Сергей Флэш рассказал, какие российские дроны ВСУ могут "глушить" средствами РЭБ. Даже правильно настроенные самодельные системы способны подавлят систему управления "Орланов", но не GPS. Впрочем, даже без связи с оператором такие беспилотники продолжают лететь, пока не покинут зону действия РЭБ.