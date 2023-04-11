"Пробовать стоит": какие российские дроны украинцы могут сбивать средствами РЭБ

Самодельные комплексы способны поражать многие виды беспилотников, если правильно их применять.

Related video

Вооруженные силы России применяют против Украины разные типы беспилотников, самыми популярными из которых являются "Орланы", "Ланцеты" и Shahed. Украинский эксперт по радиоэлектронной борьбе с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook, какие из них можно "заглушить" в боевых условиях.

По его словам, можно пытаться подавить любые российские беспилотники, для этого необходимы направленные антенны и два модуля создания помех мощностью от 100 ватт каждый — такие можно купить по $450. Один модуль стоит настроить на диапазон частот 860-930МГц для "Орланов", "Ланцетов" и Zala, а второй — на 970- 1020 МГц для других типов БПЛА.

"С такой мощностью ( а главное формированием сигнала помехи) Вы не потянете дальность, как у "Буковели", но БПЛА летящий над Вами зацепите. И чем он будет дальше от пульта оператора, тем шансов у Вас больше", — отметил Сергей Флэш.

Он добавил, что на "Орланы" ставят системы "Комета-М", которые хорошо защищают от подавления систему навигацию GPS, поэтому "глушить" следует только сигналы управления. Еще у таких БПЛА есть сильная инерциальная система управления и бензиновый двигатель, поэтому они могут пролететь большое расстояние даже в автономном режиме. В случае потери связи "Орланы" действуют по одному из трех сценариев: летят по прямой, по расширяющейся спирали или овалу, пока не поймает сигнал.

"То есть "Орлан" Вы не посадите, но выполнению задачи помешаете, что уже хорошо", — заявил эксперт.

Как утверждает Сергей Флэш, "Ланцетам" можно "заглушить" спутниковую навигацию и сигналы управления, но только до того момента, пока аппарат не начал атаковать цель. Иранские дроны-камикадзе Shahed и вовсе не восприимчивы к РЭБ. В случае с остальными БПЛА все зависит от особенностей конструкции, но "пробовать стоит".

Ранее Сергей Флэш рассказал, как украинские военные могут остановить российские дроны "Ланцет". Он посоветовал использовать комплексы "Буковель", "Нота" или самодельные системы с определенными настройками.

Еще в прошлом году эксперты разобрали трофейный беспилотник "Орлан-10" и показали его "начинку". В нем нашли много зарубежных комплектующих, а также платы "МНП-М7", плохо защищенные от средств РЭБ.