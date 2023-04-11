"Пробувати варто": які російські дрони українці можуть збивати засобами РЕБ

Саморобні комплекси здатні вражати багато видів безпілотників, якщо їх правильно застосовувати.

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Збройні сили Росії застосовують проти України різні типи безпілотників, найпопулярнішими з яких є "Орлани", "Ланцети" та Shahed. Український експерт з радіоелектронної боротьби із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook, які з них можна "заглушити" у бойових умовах.

За його словами, можна намагатися придушити будь-які російські безпілотники, для цього необхідні спрямовані антени і два модулі створення перешкод потужністю від 100 Вт кожен — такі можна купити $450. Один модуль варто налаштувати на діапазон частот 860-930МГц для "Орланів", "Ланцетів" та Zala, а другий — на 970-1020 МГц для інших типів БПЛА.

"З такою потужністю (а головне формуванням сигналу перешкоди) Ви не потягнете дальність, як у "Буковелі", але БПЛА, що летить над Вами, зачепите. І чим він буде далі від пульта оператора, тим шансів у Вас більше", — зазначив Сергій Флеш.

Він додав, що на "Орлани" ставлять системи "Комета-М", які добре захищають від придушення навігацію GPS, тому "глушити" слід лише сигнали управління. Ще такі БПЛА мають сильну інерційну систему управління і бензиновий двигун, тому вони можуть пролетіти велику відстань навіть в автономному режимі. У разі втрати зв'язку "Орлани" діють за одним із трьох сценаріїв: летять по прямій, по спіралі, що розширюється, або овалу, поки не зловить сигнал.

"Тобто "Орлан" Ви не посадите, але виконанню завдання завадите, що вже добре", — заявив експерт.

Як стверджує Сергій Флеш, "Ланцетам" можна "заглушити" супутникову навігацію та сигнали управління, але лише до того моменту, поки апарат не почав атакувати ціль. Іранські дрони-камікадзе Shahed зовсім не сприйнятливі до РЕБ. У випадку з рештою БПЛА все залежить від особливостей конструкції, але "пробувати варто".

Раніше Сергій Флеш розповів, як українські військові можуть зупинити російські дрони "Ланцет". Він порадив використовувати комплекси "Буковель", "Нота" чи саморобні системи з певними налаштуваннями.

Ще минулого року експерти розібрали трофейний безпілотник "Орлан-10" та показали його "начинку". У ньому знайшли багато закордонних комплектуючих, а також плати МНП-М7, погано захищені від засобів РЕБ.