"РЕБ даремна": експерти розкрили, як зупинити російські дрони-камікадзе "Ланцет"

Головне завдання військових — не дати "Ланцету" навестися на ціль, адже потім він дуже швидко летить, всупереч "глушилкам".

Related video

Російські війська застосовують проти українців дрони-камікадзе власного виробництва під назвою "Ланцет". Український військовослужбовець та фахівець з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook про те, як працює технологія і чим слід від неї захищатися.

За його словами, засоби радіоелектронної боротьби можуть придушити "Ланцет" у діапазоні частот 868-870 МГц та 902-928 МГц, але тільки поки він баражує в небі під керуванням оператора та шукає цілі для атаки. Ефективно боротися з такими дронами можуть українські комплекси "Буковель" та "Нота", а також саморобні засоби РЕБ потужністю 30-40 Вт або вище із направленою антеною.

"Мабуть, дістає всіх цей Ланцет. Дивіться, коли "ударник" уже навівся на наземну ціль оператором (з підсвічуванням або без) і почав пікірування, РЕБ даремна. "Ланцет" долетить до неї (з похибкою чи без)", — пояснив Сергій Флеш.. — "Завдання РЕБ — не дати "Ланцету" знайти ціль".

Командир роти ударних безпілотників ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) у коментарях заявив, ніби "Ланцети" не мають системи захоплення цілей, але мають режим пікірування, коли дрон летить до об'єкта під одним кутом, навіть якщо втрачає зв'язок з оператором. Іноді оператори ЗС РФ намагаються довести "Ланцет" до цілі, дивлячись на екран від розвідувального безпілотника Zala, який допомагає йому шукати цілі. Військовий припустив, що росіяни незабаром оснастять свої БПЛА системами захоплення, оскільки відповідні модулі вони вже мають.

""Ланцети" ще можна глушити по відеосигналу звичайною антидроновою рушницею. Відвалюєш йому діапазон 2,4 ГГц, і він літає колами, не може навідатися, поки батарея не сяде. Відлітає, знову заходить (їх дуже добре чути здалеку), знову наводиш рушницю — і так, доки батарея не сяде", — поділився досвідом Олександр Карпюк.

Дрони "Ланцет" виробляє для ЗС РФ російська компанія Zala Aero Group, яка входить до концерну "Калашников". Вони можуть довго баражувати в небі у пошуках цілі, після чого пікірують на неї та вибухають під час зіткнення.

Характеристики дрону "Ланцет"

злітна вага: 5-12 кг;

тривалість польоту: 30-60 хв.;

дальність польоту: 40-70 км;

бойова частина: 1-5 кг;

крейсерська швидкість: 80-110 км/год;

максимальна швидкість в режимі пікірування: 300 км/год.

Нещодавно стало відомо, що росіяни модернізували БПЛА "Ланцет" через рік війни. За даними ЗМІ, російські дрони отримали потужніші боєголовки, а також покращені системи управління та оптико-електронну систему наведення.