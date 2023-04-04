"РЭБ бесполезна": эксперты раскрылы, как остановить российские дроны-камикадзе "Ланцет"

Главная задача военных — не дать "Ланцету" навестись на цель, ведь потом он очень быстро пикирует, несмотря на "глушилки".

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Российские войска применяют против украинцев дроны-камикадзе собственного производства под названием "Ланцет". Украинский военнослужащий и специалист по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook о том, как работает технология и чем следует от нее защищаться.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы могут подавить "Ланцет" в диапазоне частот 868-870 МГц и 902-928 МГц, но только пока он барражирует в небе под управлением оператора и ищет цели для атаки. Эффективно бороться с такими дронами могут украинские комплексы "Буковель" и "Нота", а также самодельные средства РЭБ мощностью 30-40 Вт или выше с направленной антенной.

"Видать, достает всех этот Ланцет. Смотрите, когда "ударник" уже навелся на наземную цель оператором (с подсветкой или без) и начал пикирование, РЭБ бесполезна. "Ланцет" долетит к ней (с погрешностью или без)", — объяснил Сергей Флэш. — "Задача РЭБ — не дать "Ланцету" найти цель".

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) в комментариях заявил, будто у "Ланцетов" нет системы захвата целей, но есть режим пикирования, когда дрон летит к объекту под одним углом, даже если теряет связь с оператором. Иногда операторы ВС РФ пытаются довести "Ланцет" до цели, смотря на экран разведывательного беспилотника Zala, который помогает ему искать цели. Военный предположил, что россияне вскоре оснастят свои БПЛА системами захвата, поскольку соответствующие модули у них уже есть.

"Ланцеты" еще можно глушить по видеосигналу обычным антидроновым ружьем. Отваливаешь ему диапазон 2,4 ГГц, и он летает кругами, не может навестись, пока батарея не сядет. Отлетает, снова заходит (их очень хорошо слышно издалека), снова наводишь ружье — и так, пока батарея не сядет", — поделился опытом Александр Карпюк.

Дроны "Ланцет" производит для ВС РФ российская компания Zala Aero Group, которая входит в концерн "Калашников". Они могут долго барражировать в небе в поисках цели, после чего пикируют на нее и взрываются при столкновении.

Характеристики дрона "Ланцет"

Взлетная масса: 5-12 кг;

Продолжительность полета: 30—60 мин.;

Дальность полета: 40—70 км;

Боевая часть: 1—5 кг;

Крейсерская скорость: 80—110 км/ч;

Максимальная скорость в режиме пикирования: 300 км/ч.

Недавно стало известно, что россияне модернизировали БПЛА "Ланцет" спустя год войны. По данным СМИ, российские дроны получили более мощные боеголовки, а также улучшенные системы управления и оптико-электронную систему наведения.