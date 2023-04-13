Росіяни навчилися захищати військові дрони від РЕБ, але у ЗСУ знайшли вихід

Модулі "Комета-М" оберігають БПЛА від "глушилок" на рівні обладнання НАТО, вважає експерт Сергій Флеш.

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Росія почала ставити антени "Комета-М" на всі безпілотники серії "Орлан", крилаті ракети та керовані бомби, щоб захистити їх від придушення супутникового зв'язку. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український військовослужбовець та фахівець із радіоелектронної боротьби з псевдонімом Сергій Флеш.

За його словами, у НАТО давно зрозуміли важливу роль супутникової навігації для армії та почали шукати способи, як захистити бортові системи від "глушилок" РЕБ. Західні фахівці створили спеціальний закодований сигнал з М-кодом і окремим супутниковим з'єднанням, яке недоступне нікому у світі, крім армії США. Другим методом захисту стали антени керованого прийому (CRPA), які вміють відрізати перешкоди за рахунок зміни діаграми антени та алгоритмів аналізу сигналу.

Росія пішла другим шляхом та створила захищену антену "Комета-М", яка за захищеністю відповідає приймачам НАТО. Однак системи CRPA мають обмеження щодо кількості джерел РЕБ, які можна одночасно нейтралізувати.

"У "Комети" це число 3. Тобто чотирма нашими машинами РЕБ Буковель, які роз'їхалися на всі боки, ми "Орлан" тиснемо, але організаційно це все складно робити. Та й сенсу тільки від РЕБ з навігації нуль, адже Орлан іде в автономний політ", — пояснив Сергій Флеш.

У Росії заявили про створення авіаційної протиперешкодної навігаційної системи "Стіна-Е1", яка також є CRPA для безпілотників. Сергій Флеш звернув увагу, що вона має протистояти трьом засобам РЕБ, як і "Комета-М".

Раніше Сергій Флеш розповів, які російські дрони ЗСУ можуть "глушити" засобами РЕБ. Навіть правильно налаштовані саморобні системи здатні придушити систему управління "Орланів", але не GPS. Втім, навіть без зв'язку з оператором такі безпілотники продовжують летіти доти, поки не залишать зону дії РЕБ.