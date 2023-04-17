В РФ заявили об "уникальной" системе РЭБ, чтобы глушить гиперзвуковые ракеты США

В РФ утверждают, что эта система имеет дальность подавления 36 тыс. км.

Related video

В РФ заявляют о создании системы РЭБ для защиты от американских ракет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на "осведомленный источник".

"Источник" якобы сообщил журналистам агентства, что РЭБ сможет воздействовать на радиоэлектронные системы США, включая РЛС, системы связи и прочие средства, с помощью помех или электромагнитного излучения.

Система РЭБ основана на использовании спутников связи и навигации, которые могут передавать помехи на нужные частоты. Таким образом, система, как утверждается, может воздействовать на любые ракеты, которые используют спутниковую навигацию или командную связь для коррекции траектории полета, а дальность подавления достигнет 36 тыс. км. Система РЭБ может также подавлять сигналы радаров и оптических систем противника.

По словам источника агентства, из-за влияния российской РЭБ, аппараты противника временно выходят из строя. Кроме того, возможен вариант, при котором в случае радиоэлектронного поражения происходит физический вывод из строя вражеских объектов из-за перегрева.

Новинка, если она существует, имеет модульную структуру и может быть развернута на различных платформах.

Российские войска уже используют против ВСУ свои РЭБ, в частности системы: "Красуха", "Москва", "Инфауна", "Леер", "Триада" и другие. Системы "Леер" и "Красуха" хорошо известны начиная с 2014 года, когда они были доставлены на оккупированные части Донецкой и Луганской областей и упоминаются в Минских соглашениях.

Ранее Фокус писал, что самолеты с РЭБ отследят ядерное оружие: подписан контракт на их строительство.