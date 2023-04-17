У РФ заявили про "унікальну" систему РЕБ, щоб глушити гіперзвукові ракети США

У РФ стверджують, що ця система має дальність придушення 36 тис. км.

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У РФ заявляють про створення системи РЕБ для захисту від американських ракет, повідомляє РІА Новини, посилаючись на "обізнане джерело".

"Джерело" нібито повідомило журналістам агентства, що РЕБ зможе впливати на радіоелектронні системи США, включаючи РЛС, системи зв'язку та інші засоби, за допомогою перешкод або електромагнітного випромінювання.

Система РЕБ ґрунтується на використанні супутників зв'язку та навігації, які можуть передавати перешкоди на потрібні частоти. Таким чином, система, як стверджується, може впливати на будь-які ракети, які використовують супутникову навігацію або командний зв'язок для корекції траєкторії польоту, а дальність пригнічення досягне 36 тис. км. Система РЕБ може також придушувати сигнали радарів та оптичних систем противника.

За словами джерела агентства, через вплив російської РЕБ, апарати противника тимчасово виходять з ладу. Крім того, можливий варіант, за якого в разі радіоелектронного ураження відбувається фізичне виведення з ладу ворожих об'єктів через перегрів.

Новинка, якщо вона є, має модульну структуру і може бути розгорнута на різних платформах.

Російські війська вже використовують проти ЗСУ свої РЕБ, зокрема системи: "Красуха", "Москва", "Інфауна", "Леєр", "Тріада" та інші. Системи "Леєр" та "Красуха" добре відомі, починаючи з 2014 року, коли вони були доставлені на окуповані частини Донецької та Луганської областей, та згадуються у Мінських угодах.

Раніше Фокус писав, що літаки з РЕБ відстежать ядерну зброю: підписано контракт на їхнє будівництво.