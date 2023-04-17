Літаки з РЕБ відстежать ядерну зброю: підписано контракт на їхнє будівництво

Для розробки нового засобу радіоелектронної війни виділили $1,41 млрд.

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Агентство із закупівель оборонного відомства Південної Кореї схвалило дві великі програми придбання нових літаків електронної війни та купівлі нових великовагових вертольотів, повідомляє Defense News.

Вже виділено $1,41 мільярда на розробку нової повітряної платформи електронної війни. Проєкт передбачається здійснювати з 2024 по 2032 рік, і нові літаки будуть спрямовані на покращення спільних оперативних можливостей та виживання повітряних засобів країни коштом придушення та порушення протиповітряної оборони противника (РЕБ), а також систем командування та зв'язку.

DAPA також дала зелене світло придбанню "важких гелікоптерів" вартістю $2,84 мільярда для заміни старих гелікоптерів, які в цей час використовуються ВПС Південної Кореї для спеціальних операцій, а також пошуку та порятунку. Агентство не назвало платформу, вибрану для кожної вимоги, хоча використання терміну "важкі гелікоптери" натякає на CH-47F Chinook виробництва Boeing.

Ще Південна Корея збирається переобладнати бізнес-джети Dassault Falcon 2000LXS на платформи спостереження Baekdu. Нові платформи замінять чотири старі літаки розвідки, спостереження та контролю Hawker 800XP, які використовуються в рамках програми Peace Pioneer починаючи ще з 1990-х років.

Південна Корея відчуває постійну потребу у можливостях РСК (розвідка, спостереження та контроль), головним чином для моніторингу ядерних та балістичних ракетних програм сусідньої Північної Кореї. ВПС Південної Кореї вже мають літак раннього оповіщення та управління E-7A Peace Eye виробництва Boeing, безпілотник RQ-4 Global Hawk виробництва Northrop Grumman та літак розвідки Peace Krypton.

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