Самолеты с РЭБ отследят ядерное оружие: подписан контракт на их строительство

Для разработки нового средства радиоэлектронной войны выделили $1,41 млрд

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Агентство по закупкам оборонного ведомства Южной Кореи одобрило две крупные программы приобретения новых самолетов электронной войны и покупки новых тяжеловесных вертолетов, сообщает Defense News.

Уже выделено $1,41 миллиарда для разработки новой воздушной платформы электронной войны. Проект предполагается осуществлять с 2024 по 2032 год, и новые самолеты будут направлены на улучшение совместных оперативных возможностей и выживаемости воздушных средств страны за счет подавления и нарушения противовоздушной обороны противника (РЭБ), а также систем командования и связи.

DAPA также дала зеленый свет приобретению "тяжелых вертолетов" стоимостью $2,84 миллиарда для замены старых вертолетов, которые в настоящее время используются ВВС Южной Кореи для специальных операций, а также поиска и спасения. Агентство не назвало платформу, выбранную для каждого требования, хотя использование термина "тяжелые вертолеты" намекает на CH-47F Chinook производства Boeing.

Еще Южная Корея собирается переоборудовать бизнес-джеты Dassault Falcon 2000LXS в платформы наблюдения Baekdu. Новые платформы заменят четыре старых самолета разведки, наблюдения и контроля Hawker 800XP, которые используются в рамках программы Peace Pioneer начиная еще с 1990-х годов.

Южная Корея испытывает постоянную потребность в возможностях РНК (разведка, наблюдение и контроль), главным образом для мониторинга ядерных и баллистических ракетных программ соседней Северной Кореи. ВВС Южной Кореи уже имеют самолет раннего оповещения и управления E-7A Peace Eye производства Boeing, беспилотник RQ-4 Global Hawk производства Northrop Grumman и самолет разведки Peace Krypton.

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