Китай представил новейшие системы для борьбы с дронами: как они работают (видео)

По словам китайских инженеров, новые технологии позволяют им обнаруживать даже самые маленькие и незаметные цели.

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В четверг, 13 апреля, в Пекине началась Всемирная выставка радиолокации (World Radar Expo), где Китай представил свои средства борьбы с беспилотниками и самолетами-невидимками. Подробности приводит издание Global Times.

Государственная корпорация China Electronics Technology Group (CETC), один из организаторов выставки, впервые показала новую систему для мониторинга связи и создания помех. По словам разработчиков, технология позволяет обнаруживать беспилотники несколькими способами даже в сложных ландшафтах, а затем подавлять сигналы дистанционного управления и спутниковой навигации, вынуждая летательные аппараты отклоняться от курса или приземляться. Комплекс можно установить на наземной платформе, вездеходах или кораблях.

CETC также предложила модель маловысотного радара с трехсторонней антенной решеткой, фиксирующего низколетящие, медленные и малоразмерные цели. В корпорации утверждают, что их новая цифровая технология позволяет одновременно обнаруживать и отслеживать низколетящие крылатые ракеты, боевые самолеты, а также маленькие дроны, что делает его самым лучшим радаром для этой задачи. Радиолокационная станция также ставится на транспортные средства, чтобы военные могли защищать позиции вокруг городов или атомных станций.

Еще CETC впервые показала мобильный разведывательный радар нового поколения YLC-2E S-диапазона, призванный обнаруживать даже воздушные цели со стелс-технологиями. Предыдущие анти-стелс-радары часто использовали определенные полосы частот для противодействия малозаметным боевым самолетам, но в этой модели инженеры использовали "усовершенствованный" полупроводниковый материал с более высокой энергоэффективностью и компьютерные алгоритмы, благодаря которым оборудование использует высокоэнергетическое излучение для поиска "невидимок".

Многофункциональный радар YLC-12 C-диапазона CETC снабдила регулируемой антенной, которая выдвигается на высоту до 18 метров. Она поможет бороться с низколетящими объектами, в первую очередь — с беспилотниками.

Корпорация привезла также многофункциональную РЛС S-диапазона YLC-16, способную обнаруживать много разных типов целей. Его главным преимуществом назвали возможность работать в суровых условиях и на расстоянии в тысячи километров — военные могут дистанционно управлять системой, используя оптоволокно, микроволны или спутниковую связь. YLC-16 предлагают ставить высоко в горах или на удаленных островах.

Другие оборонные компании Китая привезли на World Radar Expo собственную продукцию. Так China Electronics Corp показала анти-стелс-радар JL3D-91B и подводную буксируемую волоконно-оптическую систему обнаружения, China Aerospace Science and Industry Corp.со — радар наведения для зенитно-ракетного комплекса HQ-9BE, а China State Shipbuilding Corp — высокочастотную радиолокационную систему наземных волн нового поколения и миниатюрный навигационный радар для беспилотных кораблей.

21 марта появилась информация, что Китай за год продал России беспилотников на сумму $12 млн. После полномасштабного вторжения Украины западные санкции замедлили поставки дронов, но не смогли их полностью пресечь, поскольку оборудование попадает на российский рынок через обширную сеть посредников.