Китай целый год продавал России беспилотники и выручил $12 млн, — NYT

Знаменитая DJI и множество более мелких компаний поставляют россиянам дроны, которые затем отправляются на фронт в Украину.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Китай отправил в Россию беспилотников на сумму более $12 млн. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на официальные данные от российской таможни.

Санкции Запада замедлили продажи дронов, но не смогли полностью остановить поставки в Россию. По информации СМИ, беспилотники и детали к ним от технологического гиганта DJI и множества мелких китайских компаний стабильно поступают на российский рынок через небольших посредников и экспортеров, а затем отправляются подразделениям ВС РФ на территорию Украины. Вероятно, еще больше БПЛА неофициально завозят через третьи страны, такие как Казахстан, Беларусь и Пакистан.

Трудно определить, являются продажи из Китая полностью легальными или же БПЛА содержат технологии из США, что нарушает правила экспортного контроля. Экспертам сложно найти нарушения из-за разветвленной сети поставок и расплывчатого описания товаров в экспортных данных. Давление США на Россию при помощи санкций осложняется доминирующим положением Китая в глобальной цепочке поставок электроники.

Речь идет о коммерческих квадрокоптерах, таких как DJI Mavic, которые позволяют военным вести разведку, корректировать артиллерию и даже наносить удары, сбрасывая гранаты на позиции украинцев. На передовой дроны часто сбивают из стрелкового оружия или с помощью средств РЭБ, поэтому россиянам необходимо постоянно пополнять их запасы точно так же, как патроны или снаряды.

Как пишет NYT, Китай стал одним из главнейших экономических и дипломатических союзников России, поскольку остается крупным импортером российской нефти. Продавая топливо, россияне получают деньги для продолжения войны в Украине. Как сообщают официальные лица из США, Китай все еще рассматривает возможность продажи РФ смертоносного вооружения. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что встреча главы КНР Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Кремле станет для РФ дипломатическим прикрытием для дальнейших военных преступлений.

25 февраля появилась информация, что Китай собирается поставить России дроны-камикадзе. Долгое время китайское правительство не решалось продавать россиянам боевую технику, но теперь рассматривает такую возможность.

В начале марта стало известно, что AliExpress перестал продавать россиянам дроны и детали от крупных китайских производителей: DJI, Fimi, Hubsan. Кроме того, компании ввели ограничения по высоте полета для уже проданных в РФ беспилотников.