Китай цілий рік продавав Росії безпілотники й отримав $12 млн, - NYT

Знаменита DJI та безліч дрібніших компаній постачають росіянам дрони, які потім вирушають на фронт в Україну.

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З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Китай відправив до Росії безпілотники на суму понад $12 млн. Про це пише американське видання The New York Times, посилаючись на офіційні дані від російської митниці.

Санкції Заходу сповільнили продаж дронів, але не змогли повністю зупинити постачання до Росії. За інформацією ЗМІ, безпілотники та деталі до них від технологічного гіганта DJI та безлічі дрібних китайських компаній стабільно надходять на російський ринок через невеликих посередників та експортерів, а потім відправляються підрозділам ЗС РФ на територію України. Ймовірно, ще більше БПЛА неофіційно завозять через треті країни, такі як Казахстан, Білорусь та Пакистан.

Важко визначити, чи є продажі з Китаю повністю легальними, чи БПЛА містять технології зі США, що порушує правила експортного контролю. Експертам складно знайти порушення через розгалужену мережу поставок та розпливчастий опис товарів в експортних даних. Тиск США на Росію за допомогою санкцій ускладнюється домінуючим становищем Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.

Йдеться про комерційні квадрокоптери, такі як DJI Mavic, які дозволяють військовим вести розвідку, коригувати артилерію і навіть завдавати удари, скидаючи гранати на позиції українців. На передовій дрони часто збивають зі стрілецької зброї або за допомогою засобів РЕБ, тому росіянам необхідно постійно поповнювати їх запаси так само, як патрони або снаряди.

Як пише NYT, Китай став одним із найголовніших економічних та дипломатичних союзників Росії, оскільки залишається великим імпортером російської нафти. Продаючи паливо, росіяни одержують гроші для продовження війни в Україні. Як повідомляють офіційні особи із США, Китай все ще розглядає можливість продажу РФ смертоносного озброєння. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним у Кремлі стане для РФ дипломатичним прикриттям для подальших воєнних злочинів.

25 лютого з'явилася інформація, що Китай збирається поставити Росії дрони-камікадзе. Довгий час китайський уряд не наважувався продавати росіянам бойову техніку, але тепер розглядає таку можливість.

На початку березня стало відомо, що AliExpress перестав продавати росіянам дрони та деталі від великих китайських виробників: DJI, Fimi, Hubsan. Крім того, компанії ввели обмеження по висоті польоту для безпілотників, які вже продали в РФ.