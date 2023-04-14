Китай представив нові системи для боротьби з дронами: як вони працюють (відео)

За словами китайських інженерів, нові технології дозволяють їм виявляти навіть найменші та непомітні цілі.

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У четвер, 13 квітня, в Пекіні розпочалася Всесвітня виставка радіолокації (World Radar Expo), де Китай представив свої засоби боротьби з безпілотниками та літаками-невидимками. Подробиці наводить видання Global Times.

Державна корпорація China Electronics Technology Group (CETC), один із організаторів виставки, вперше показала нову систему для моніторингу зв'язку та створення перешкод. За словами розробників, технологія дозволяє виявляти безпілотники кількома способами навіть у складних ландшафтах, а потім придушувати сигнали дистанційного керування та супутникової навігації, змушуючи літальні апарати відхилятися від курсу або приземлятися. Комплекс можна встановити на наземній платформі, всюдиходах чи кораблях.

CETC також запропонувала модель маловисотного радара з тристоронніми антенними решітками, що фіксує повільні та малорозмірні цілі на низькій висоті. У корпорації стверджують, що їх нова цифрова технологія дозволяє одночасно виявляти і відстежувати крилаті ракети, що низько летять, бойові літаки, а також маленькі дрони, що робить його найкращим радаром для цього завдання. Радіолокаційна станція також ставиться на транспортні засоби, щоб військові могли захищати позиції навколо міст чи атомних станцій.

Ще CETC вперше показала мобільний розвідувальний радар нового покоління YLC-2E S-діапазону, покликаний виявляти навіть повітряні цілі зі стелс-технологіями. Попередні анти-стелс-радари часто використовували певні смуги частот для протидії малопомітним бойовим літакам, але в цій моделі інженери використовували "удосконалений" напівпровідниковий матеріал з вищою енергоефективністю та комп'ютерні алгоритми, завдяки яким обладнання використовує високоенергетичне випромінювання для пошуку "невидимок".

Багатофункціональний радар YLC-12 C-діапазону CETC забезпечила регульованою антеною, яка висувається на висоту до 18 метрів. Вона допоможе боротися з об'єктами, що низько летять, насамперед — з безпілотниками.

Корпорація привезла також багатофункціональну РЛС S-діапазону YLC-16, здатну виявляти багато різних типів цілей. Його головною перевагою назвали можливість працювати в суворих умовах і на відстані тисячі кілометрів — військові можуть дистанційно керувати системою, використовуючи оптоволокно, мікрохвилі або супутниковий зв'язок. YLC-16 пропонують ставити високо у горах або на віддалених островах.

Інші оборонні компанії Китаю привезли на World Radar Expo свою продукцію. Так China Electronics Corp показала анти-стелс-радар JL3D-91B і підводну волоконно-оптичну систему виявлення, що буксирується, China Aerospace Science and Industry Corp.со — радар наведення для зенітно-ракетного комплексу HQ-9BE, а China State Shipbuilding Corp — високочастотну систему наземних хвиль нового покоління та мініатюрний навігаційний радар для безпілотних кораблів.

21 березня з'явилася інформація, що Китай за рік продав Росії безпілотників на суму $12 млн. Після повномасштабного вторгнення України західні санкції сповільнили постачання дронів, але не змогли їх повністю припинити, оскільки обладнання потрапляє на російський ринок через велику мережу посередників.