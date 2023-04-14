Не могут возместить потери: как украинские дроны массово истребляют танки ВС РФ

Бойцы ВСУ используют широкий арсенал боеприпасов, чтобы планомерно сокращать количество российской техники.

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С начала полномасштабного вторжения России в интернете появилось множество видеозаписей, как украинские дроны поражают российские танки. Издание Forbes выяснило, как именно это происходит и насколько сильно вредит оккупантам.

В социальных сетях много видео, на которых дроны забрасывают танки гранатами. Операторы пытаются попасть в открытый люк, чтобы нанести максимальный ущерб, и порой для этого требуется несколько попыток. Для таких атак не подходят небольшие боеприпасы для гранатометов ВОГ-17, но бойцам ВСУ есть из чего выбирать: РГД-5, Ф-1, DM-51 и другие гранаты.

В последнее время военные показывают сбросы 40-мм гранат из США, термобарических гранат RGT-27S2 или зажигательные бомбы, называемые "Баллонами Молотова". Более крупные БПЛА такие, как R-18 от ОО "Аэроразведка", способны сбрасывать тяжелые противотанковые гранаты РКГ-3, которые хорошо пробивают броню, но стоят дороже.

Во многих случаях можно заметить, что дроны на видео уничтожают российские танки, уже брошенные экипажем. Не стоит думать, будто это расточительство боеприпасов, поскольку в противном случае россияне могут вытащить и отремонтировать боевые машины, используя бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Очень часто танки застряют в грязи или же теряют гусеницы, потому могут быть быстро восстановлены. Даже попадание противотанковой ракеты или пушки не гарантирует уничтожение бронетехники.

Как отмечает Forbes, дроны оказались отличным оружием для добивания. Планомерная работа украинских операторов сокращает танковый парк ВС РФ, Россия может произвести только часть танков для возмещения потерь, и на счету каждая машина. Только по подсчетам военных исследователей Oryx россияне потеряли в Украине более 10 тысяч единиц техники.

"Если видеоролики в Интернете являются показателем, то удаление происходит быстро, профессионально и безжалостно", — отметили аналитики Forbes.

Ранее эксперты объяснили, зачем дроны ВСУ добивают брошенную российскую технику. Они обнаружили, что оккупантам удается забирать брошенные танки и бронетранспортеры с поля боя для ремонта.

Накануне стало известно, что дрон ВСУ подбил российский танк Т-72Б3 под Марьинкой. После удара FPV-камикадзе детонировал боекомплект пулемета, и экипажу пришлось бежать.