Дрон ВСУ подбил российский танк Т-72Б3 под Марьинкой, заставив экипаж бежать (видео)

Как рассказали военные ВС РФ, они не смогли быстро эвакуироваться из-за возгорания боекомплекта.

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Дрон-камикадзе поразил танк Т-72Б3 из армии России в районе Марьинки, несмотря на установленную защиту. Российское издание "Военное обозрение" поделилось подробностями.

В Сети появилось видео атаки, снятое одним из танкистов. Т-72Б3 с защитной решеткой, которую часто называют "мангалом" вел огонь по украинским позициям, когда по нему нанесли удар прямо в башню. На кадрах можно заметить, что танк загорелся, после чего экипаж его покинул и побежал к другой боевой машине, чтобы спастись от гибели.

"Интересное видео от россиян или почему даже повреждение российского танка — это очень хорошо. По танку оккупантов был нанесен удар, вероятно, малым дроном (допустим, FPV). Танк получил повреждение от взрыва и танкист не смог продолжить бой. Он был вынужден бросить технику и бежать в другой танк", — прокомментировал видео украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Как пишет "Военное обозрение", позже командир подбитого Т-72Б3 с позывным "Лихой" дал интервью, в котором раскрыл детали произошедшего. По его словам, украинский дрон-камикадзе влетел в башню танка, а в результате его взрыва начали детонировать патроны для пулемета, поэтому экипаж не мог быстро покинуть поврежденную боевую машину. Как только боекомплект прогорел, команда смогла выбраться наружу и добежать до другого танка, оказавшегося поблизости.

В марте появилось видео, как дрон-камикадзе ВСУ уничтожил танк Т-72Б3 под Авдеевкой. Оператор из 59-й отдельной мотопехотной бригады смог завести беспилотник прямо в открытый люк.

Похожий случай произошел через пару недель на другом участке фронта. Украинский дрон-камикадзе "Пегас" взорвал российский танк изнутри. Сначала БПЛА врезался в пулемет и застрял, но оператор сумел сдвинуть его с места и сбросить в люк.