Дрон ЗСУ підбив російський танк Т-72Б3 під Мар'їнкою, змусивши екіпаж тікати (відео)

Як розповіли військові ЗС РФ, вони не змогли швидко евакуюватись, бо загорівся боєкомплект.

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Дрон-камікадзе вразив танк Т-72Б3 з армії Росії в районі Мар'їнки, попри встановлений захист. Російське видання "Военное обозрение" поділилося подробицями.

У Мережі з'явилося відео атаки, зняте одним із танкістів. Т-72Б3 із захисними ґратами, які часто називають "мангалом", вів вогонь по українських позиціях, коли по ньому завдали удару прямо в башту. На кадрах можна помітити, що танк спалахнув, після чого екіпаж його залишив і побіг до іншої бойової машини, щоб урятуватися від загибелі.

"Цікаве відео від росіян або чому навіть пошкодження російського танка це дуже добре. По танку окупантів було завдано удару, ймовірно, малим дроном (припустимо, FPV). Танк отримав пошкодження від вибуху, і танкіст не зміг продовжити бій. Він був змушений кинути техніку, та бігти до іншого танка", — прокоментував відео український блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Як пише "Военное обозрение", пізніше командир підбитого Т-72Б3 із позивним "Лихою" дав інтерв'ю, в якому розкрив деталі події. За його словами, український дрон-камікадзе влетів у вежу танка, а внаслідок його вибуху почали детонувати патрони для кулемета, тож екіпаж не міг швидко залишити пошкоджену бойову машину. Щойно боєкомплект прогорів, команда змогла вибратися назовні та добігти до іншого танка, що опинився поблизу.

У березні з'явилося відео, як дрон-камікадзе ЗСУ знищив танк Т-72Б3 під Авдіївкою. Оператор із 59-ї окремої мотопіхотної бригади зміг завести безпілотник прямо у відкритий люк.

Схожий випадок стався за кілька тижнів на іншій ділянці фронту. Український дрон-камікадзе "Пегас" підірвав російський танк ізсередини. Спочатку БПЛА врізався в кулемет і застряг, але оператор зумів зрушити його з місця та скинути у люк.