Не можуть відновити втрати: як українські дрони масово винищують танки ЗС РФ

Бійці ЗСУ використовують широкий арсенал боєприпасів, щоб планомірно скорочувати кількість російської техніки.

Related video

З початку повномасштабного вторгнення Росії в інтернеті з'явилося багато відеозаписів, як українські дрони вражають російські танки. Видання Forbes з'ясувало, як саме це відбувається і як сильно шкодить окупантам.

У соціальних мережах багато відео, на яких дрони закидають танки гранатами. Оператори намагаються потрапити у відкритий люк, щоб завдати максимальних збитків, і часом для цього потрібно кілька спроб. Для таких атак не підходять невеликі боєприпаси для гранатометів ВОГ-17, але бійцям ЗСУ є з чого вибирати: РГД-5, Ф-1, DM-51 та інші гранати.

Останнім часом військові показують скидання 40-мм гранат із США, термобаричних гранат RGT-27S2 або запальних бомб, які називають "Балонами Молотова". Більші БПЛА такі, як R-18 від ГО "Аеророзвідка", здатні скидати важкі протитанкові гранати РКГ-3, які добре пробивають броню, але коштують дорожче.

У багатьох випадках можна помітити, що дрони на відео знищують російські танки, вже кинуті екіпажем. Не варто думати, ніби це марна витрата боєприпасів, оскільки інакше росіяни можуть витягнути та відремонтувати бойові машини, використовуючи броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Дуже часто танки застрягають у бруді або втрачають гусениці, тому можуть бути швидко відновлені. Навіть влучення протитанкової ракети чи гармати не гарантує знищення бронетехніки.

Як зазначає Forbes, дрони виявилися чудовою зброєю для добивання. Планомірна робота українських операторів скорочує танковий парк ЗС РФ, Росія може зробити лише частину танків для відновлення втрат, і на рахунку кожна машина. Тільки за підрахунками військових дослідників Oryx росіяни втратили в Україні понад 10 тисяч одиниць техніки.

"Якщо відеоролики в Інтернеті є показником, то видалення відбувається швидко, професійно та безжально", — зазначили аналітики Forbes.

Раніше експерти пояснили, навіщо дрони ЗСУ добивають покинуту російську техніку. Вони виявили, що окупантам вдається забирати покинуті танки та бронетранспортери з поля бою для ремонту.

Напередодні стало відомо, що дрон ЗСУ підбив російський танк Т-72Б3 під Мар'їнкою. Після удару FPV-камікадзе детонував боєкомплект кулемета, і екіпажу довелося тікати.