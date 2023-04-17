Російський дрон "Оріон" оснастили ракетою Х-БПЛА: чим це загрожує ЗСУ (відео)

На відео, що з'явилося в Інтернеті, "засвітився" безпілотник ЗС РФ, який оснащений новим типом боєприпасів.

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Армія РФ отримала для своїх безпілотників "Оріон" (його ще називають "Іноходець", — прим. ред.) новий тип ракет Х-БПЛА. Ці ракети здатні вражати наземні та морські цілі на великих відстанях.

Ракети Х-БПЛА розроблені на базі боєприпасів 9М113ФМ-3, які вже застосовуються в протитанковому комплексі "Корнет" та мають зменшений розмір та масу, що дозволяє розміщувати їх на борту бойових дронів. Стверджується, що Х-БПЛА мають високу точність, оснащені інерційною системою навігації та головкою самонаведення на теплове випромінювання або радіолокаційний сигнал цілі. Видання lenta.ru раніше повідомляло, що снаряд має дальність дії "до 10 км". Це ж ЗМІ у 2021 році писало, що ракети, за задумом розробників, мають встановити на військові безпілотники "Форпост", "Іноходець" (він же "Оріон"), а також на вертоліт типу Ка-52М.

Х-БПЛА є модифікованою ракетою комплексу "Корнет". Фото: Скріншот

Х-БПЛА можна модифікувати для атак різних цілей, включаючи танки, бронетехніку, склади, аеродроми, кораблі та інші об'єкти. Наприклад, для поразки танків використовується кумулятивна бойова частина, а поразки кораблів — протикорабельна.

Втім, на опублікованому відео поєднані старі та нові кадри, тож випробування ракет Х-БПЛА зовсім не означає, що це якась суперсучасна новинка від російського військово-промислового комплексу.

Ракети Х-БПЛА для російських дронів.

Раніше Фокус писав, що в Росії заявили про "унікальну" систему РЕБ, щоб глушити гіперзвукові ракети США. У РФ стверджують, що ця система має дальність придушення 36 тис. км.

Також росіяни навчилися захищати військові дрони від РЕБ, але у ЗСУ знайшли вихід.

Але незважаючи на це, окупанти не можуть відшкодувати втрати — українські дрони масово винищують танки ЗС РФ. Бійці ЗСУ використовують широкий арсенал боєприпасів, щоб планомірно скорочувати кількість російської техніки.