ВСУ сбили редкий российский дрон "Орион": чем они опаснее иранских Shahed (видео)

БПЛА оснащаются авиационными бомбами, ракетами и оборудованием для ведения разведки. ПВО нечасто удается их поразить.

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15 ноября Вооруженные силы Украины сбили в небе 11 российских дронов, среди которых редкая модель "Орион". Об этом Командование Воздушных сил отчиталось в Facebook.

По предварительным данным, украинские силы ПВО уничтожили 73 крылатых ракет и все 10 дронов-камикадзе, которые запустили ВС РФ. Вдобавок, ВСУ удалось сбить российские ударные БПЛА "Орион", которые лишь недавно поступили на вооружение армии страны-агрессора.

"Орион" разработан оборонной компанией "Кронштадт" в качестве ответа турецким Bayraktar. В августе производитель заявил о начале испытаний, пообещав закончить их до конца 2022 года. Вскоре состоялся форум "Армия-2022", в рамках которого Минобороны РФ заказало "Орионы" для нужд армии.

Известно, что "Орион" является многофункциональным аппаратом и собирается в разных модификациях. Дроны могут оснащаться полезной нагрузкой для ведения разведки или же снарядами для бомбардировки: корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми авиабомбами УПАБ-50, неуправляемыми авиабомбами ФАБ-50, ракетами "воздух-земля". Они могут нести сразу несколько разных боеприпасов (количество зависит от типа) и наносить много ударов, после чего возвращаться на базу для дозаправки и перезарядки. Этим "Орионы" выгодно отличаются от одноразовых Shahed, которые взрываются после столкновения с цель.

Внешне "Орион" выделяется наличием белого "колпака", размещенного в передней части фюзеляжа — он скрывает модуль спутниковой связи, увеличивающий дальность полета. Благодаря этой технологии беспилотник может выполнять боевые задачи вне зоны досягаемости наземной станции управления.

Стоит отметить, что "Кронштадт" выпускает экспортные модели под названием "Орион", а дроны, созданные для ВС РФ именуют "Орион-Э" или "Иноходец". Аналитики предполагают, что их характеристики могут несколько отличаться.

Известные характеристики дрона "Орион-Э" ("Иноходец")

Взлетный вес — 1000 кг,

Максимальный вес полезной нагрузки — 200 кг

Дальность полета — 250 км

Максимальная продолжительность полета: 24 ч

Максимальная высота полета — 7,5 км

Дальность связи: 250-300 км

Скорость — 120-200 км/ч

Всего 15 ноября ВС РФ запустили по Украине более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95, летающих над Каспийским морем, и из Ростовской области, а также около 20 ракет "Калибр" с кораблей в Черном море. Кроме того, россияне нацелили на украинские объекты 10 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131.

Недавно в Сумской области ВСУ сбили разведывательный дрон РФ Supercam S350. Изначально беспилотник разработали для поисково-спасательных операций, но теперь россияне использует его в военных целях.