ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Оріон": чим вони небезпечніші за іранські Shahed (відео)

БПЛА оснащуються авіаційними бомбами, ракетами та обладнанням для ведення розвідки. ППО нечасто вдається вразити їх.

Related video

15 листопада Збройні сили України збили у небі 11 російських дронів, серед яких рідкісна модель "Оріон". Про це Командування Повітряних сил відзвітувало у Facebook.

За попередніми даними, українські сили ППО знищили 73 крилатих ракет і всі 10 дронів-камікадзе, які запустили ЗС РФ. Крім того, ЗСУ вдалося збити російські ударні БПЛА "Оріон", які лише нещодавно надійшли на озброєння армії країни-агресорки.

"Оріон" розроблений оборонною компанією "Кронштадт" як відповідь турецьким Bayraktar. У серпні виробник заявив про початок випробувань, пообіцявши закінчити їх до кінця 2022 року. Незабаром відбувся форум "Армія-2022", у рамках якого Міноборони РФ замовило "Оріони" для потреб армії.

Відомо, що "Оріон" є багатофункціональним апаратом і збирається у різних модифікаціях. Дрони можуть оснащуватися корисним навантаженням для ведення розвідки або снарядами для бомбардування: авіаційними бомбами КАБ-20, КАБ-50, що керуються авіабомбами УПАБ-50, некерованими авіабомбами ФАБ-50, ракетами "повітря-земля". Вони можуть нести одразу кілька різних боєприпасів (кількість залежить від типу) та завдавати багато ударів, після чого повертатися на базу для дозаправлення та перезаряджання. Цим "Оріони" вигідно відрізняються від одноразових Shahed, які вибухають після зіткнення з метою.

Зовні "Оріон" виділяється наявністю білого "ковпака", розміщеного у передній частині фюзеляжу — він приховує модуль супутникового зв'язку, що збільшує дальність польоту. Завдяки цій технології безпілотник може виконувати бойові завдання поза зоною досяжності наземної станції керування.

"Кронштадт" випускає експортні моделі під назвою "Оріон", а дрони, призначені для ЗС РФ називають "Оріон-Е" або "Іноходець". Аналітики припускають, що їх характеристики можуть дещо відрізнятись.

Відомі характеристики дрона "Оріон-Е" ("Іноходець")

Злітна вага — 1000 кг

Максимальна вага корисного навантаження — 200 кг

Дальність польоту — 250 км

Максимальна тривалість польоту: 24 год.

Максимальна висота польоту — 7,5 км

Дальність зв'язку: 250-300 км

Швидкість — 120-200 км/год

Всього 15 листопада ЗС РФ запустили по Україні понад 90 ракет : близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95, що літають над Каспійським морем, і з Ростовської області, а також близько 20 ракет "Калібр" з кораблів у Чорне море. Крім того, росіяни націлили на українські об'єкти 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та Shahed-131.

Нещодавно в Сумській області ЗСУ збили розвідувальний дрон РФ Supercam S350. Спочатку безпілотник розробили для пошуково-рятувальних операцій, але тепер росіяни використовують його у військових цілях.