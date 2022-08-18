Міноборони РФ закупить БПЛА "Орлан", "Оріон" та "Елерон": що можуть пристрої

ЗМІ повідомляють, що відомство уклало "багатомільярдні" контракти на постачання нових озброєнь.

У межах форуму "Армія 2022", що проходить у РФ, Міноборони країни-агресора уклало контракти на постачання нових озброєнь. Про це повідомляє rg.ru.

За інформацією ЗМІ, Міноборони РФ витратить 500 млрд. руб. на придбання різного роду військової техніки, зокрема бойових та розвідувальних БПЛА "Орлан-10", "Орлан-30", "Оріон" ("Іноходець") та "Елерон-3". Фокус розповість докладніше про цих безпілотників.

"Орлан-10" та "Орлан-3": що відомо про БПЛА

Росіяни заявляють, що дрон "Орлан-10" може використовуватися для завдання ударів, а також для розвідки і навіть вміє глушити GPS-сигнали простих пристроїв. Безпілотник запускається з катапульти (приземляється на парашуті), поставляється в комплексі, до якого входять кілька пристроїв (3 або 4), пункт ДК, машина обслуговування та ремонтів, запчастини, кілька ноутбуків та радіостанцій для операторів, ретранслятори захищеного зв'язку, щогла для ретрансляторів та антен, метеостанція, сонячна панель з батареями, блок підключення до генератора або мережі і навіть зимовий намет для операторів "з меблями". Повідомляється також, що "Орлан-10" працює у зв'язці з САУ "Мста-СМ", а це означає, що його використовують для наведення та коригування артилерійського вогню.

Розробники не приховують, що "Орлан-10" збирається із комерційних деталей для комплектування. Вони наголошують, що це здешевлює виробництво та дає можливість виробляти 200-300 апаратів на рік.

Заявляється, що ударний дрон здатний орієнтуватися без GPS і ГЛОНАСС за компасом і гіроскопами, може сам повернутися на домашню станцію. Його ПЗ сумісне з OziExplorer, тому "Орлан" здатний накласти зроблені ним фото на OpenStreetMap і GoogleMap, оператори можуть знімати фото з дрона з супутниковими знімками Google Satellite.

Технічні характеристики БПЛА "Орлан-10"

Злітна вага — 14 кг

Вага корисного навантаження — до 5 кг

Двигун — ДВЗ (бензин А-95)

Швидкість — 90-150 км/год

Максимальна тривалість польоту — 16 год.

Максимальна дальність — до 120 км (від наземної станції управління), до 600 км (в автономному режимі)

Максимальна висота польоту — 5 км.

Діапазон робочих температур: від -30°C до +40°C

Дрон "Орлан-3" є версією "простішою" і також використовується для розвідки.

Технічні характеристики "Орлан-3"

Злітна вага — 7 кг

Вага корисного навантаження — до 1,8 кг

Двигун — ДВЗ (метанол)

Швидкість — 70-150 км/год

Максимальна тривалість польоту — 3 год.

Максимальна дальність польоту — 100 км.

Максимальна висота польоту — 7 км.

Діапазон робочих температур — від -30°C до +40°C

Безпілотник "Оріон" — він же "Іноходець"

Дрон типу "Оріон" випускається у кількох модифікаціях. На російському ринку апарат відомий під ім'ям "Іноходець" ("Оріон-Е"), а експортні моделі позиціонуються як "Оріон". ЗМІ пише, що Міноборони закупить і "Іноходці" та "Оріони", з чого можна зробити висновок, що виробник "Кронштадт" відвантажить для ЗС РФ моделі, розроблені для експорту (або, можливо, російські журналісти щось наплутали).

[ + – ] Дрон Оріон 3 Фото: ТАСС

За даними Вікіпедії, БПЛА спочатку було створено для вирішення таких завдань, як протипожежний та лісопатологічний моніторинг, організація зв'язку лісопожежних формувань, доставка вантажів пожежникам у віддалених районах. Проте насправді "Оріон" застосовують для ведення розвідки на території України, де ЗС РФ веде активні бойові дії. Також інженери заявляють, що дрон здатний нести чотири ракети типу "повітря-земля", що переводить його в розряд бойових безпілотників.

Характеристики "Оріон-Е" ("Іноходець")

Злітна вага — 1000 кг,

Максимальна вага корисного навантаження — 200 кг.

Дальність польоту — 250 км.

Максимальна тривалість польоту: 24 год.

Максимальна висота польоту — 7,5 км.

Швидкість — 120-200 км/год

Російський "рідкісний" дрон "Елерон"

БПЛА "Елерон" виготовляється у кількох модифікаціях. Комплект поставки складається з пускового пристрою з гумовим джгутом (приземляється на парашуті), дрона, портативної наземної станції управління. Він рухається завдяки наявному електродвигуну, на борту також є камера, що передає пристрій стабілізатор. Як і "Оріон", цей апарат мали використовувати рятувальники та пожежники, але застосовують його на війні в Україні як дрон-розвідник. Ми назвали його "рідкісним", оскільки він нечасто потрапляв у поле зору ЗСУ, але таки захисникам України вдалося збити кілька таких "птахів".

Основні технічні характеристики "Елерон"

Вага — 3,4 кг

Швидкість польоту — 65-105 км/год

Максимальна тривалість польоту — 1,25 год.

Максимальна висота: 3 км.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові збили російський БПЛА вартістю 100 тис. доларів.