Минобороны РФ закупит БПЛА "Орлан", "Орион" и "Элерон": что могут устройства

СМИ сообщают, что военное ведомство заключило "многомиллиардные" контракты на поставку новых вооружений.

В рамках форума "Армия 2022", проходящего в РФ, Минобороны страны-агрессора заключило контракты на поставку новых вооружений. Об этом сообщает rg.ru.

По информации СМИ, Минобороны РФ потратит 500 млрд руб. на приобретение разного рода военной техники, в том числе боевых и разведывательных БПЛА "Орлан-10", "Орлан-30", "Орион" ("Иноходец") и "Элерон-3". Фокус расскажет подробнее об этих беспилотниках.

"Орлан-10" и "Орлан-3": что известно о БПЛА

Россияне заявляют, что дрон "Орлан-10" может использоваться для нанесения ударов, а также для разведки и даже умеет глушить GPS-сигналы простых устройств. Беспилотник запускается с катапульты (приземляется на парашюте), поставляется в комплексе, в который входят несколько устройств (3 или 4), пункт ДУ, машина обслуживания и ремонтов, запчасти, несколько ноутбуков и радиостанций для операторов, ретрансляторы защищенной связи, мачта для ретрансляторов и антенн, метеостанция, солнечная панель с батареями, блок подключения к генератору или к сети и даже зимняя палатка для операторов "с мебелью". Сообщается также, что "Орлан-10" работает в связке с САУ "Мста-СМ", а это значит, что его используют для наведения и корректировки артиллерийского огня

Разработчики не скрывают, что "Орлан-10" собирается из коммерческих комплектующих. Они подчеркивают, что это удешевляет производство и дает возможность производить 200-300 аппаратов в год.

Заявляется, что ударный дрон способен ориентироваться без GPS и ГЛОНАСС по компасу и гироскопам, может сам вернуться на домашнюю станцию. Его ПО совместимо с OziExplorer, поэтому "Орлан" способен наложить сделанные им фото на OpenStreetMap и GoogleMap, операторы могут сличать фото с дрона со спутниковыми снимками Google Satellite.

Технические характеристики БПЛА "Орлан-10"

Взлетный вес — 14 кг

Вес полезной нагрузки — до 5 кг

Двигатель — ДВС (бензин А-95)

Скорость — 90-150 км/ч

Максимальная продолжительность полета — 16 ч

Максимальная дальность — до 120 км (от наземной станции управления), до 600 км (в автономном режиме)

Максимальная высота полета — 5 км

Диапазон рабочих температур: от −30 до +40 °C

Дрон "Орлан-3" является версией "попроще" и тоже используется для разведки.

Технические характеристики "Орлан-3"

Взлетный вес — 7 кг

Вес полезной нагрузки — до 1,8 кг

Двигатель — ДВС (метанол)

Скорость — 70-150 км/ч

Максимальная продолжительность полета — 3 ч

Максимальная дальность полета — 100 км

Максимальная высота полета — 7 км

Диапазон рабочих температур — от −30 до +40 °C

Беспилотник "Орион" — он же "Иноходец"

Дрон типа "Орион" выпускается в нескольких модификациях. На российском рынке аппарат известен под именем "Иноходец" ("Орион-Э"), а экспортные модели позиционируются как "Орион". СМИ пишет, что Минобороны закупит и "Иноходцы" и "Орионы", из чего можно сделать вывод, что производитель "Кронштадт" отгрузит для ВС РФ модели, разработанные для экспорта (или, возможно, российские журналисты что-то напутали).

[ + – ] Дрон Орион 3 Фото: ТАСС

Согласно данным Википедии, БПЛА изначально был создан для решения таких задач, как противопожарный и лесопатологический мониторинг, организация связи лесопожарных формирований, доставка грузов пожарным в удаленных районах. Однако на деле "Орион" применяют для ведения разведки на территории Украины, где ВС РФ ведут активные боевые действия. Также инженеры заявляют, что дрон способен нести 4 ракеты типа "воздух-земля", что переводит его в разряд боевых беспилотников.

Характеристики "Орион-Э" ("Иноходец")

Взлетный вес — 1000 кг,

Максимальный вес полезной нагрузки — 200 кг

Дальность полета — 250 км

Максимальная продолжительность полета: 24 ч

Максимальная высота полета — 7,5 км

Скорость — 120-200 км/ч

Российский "редкий" дрон "Элерон"

БПЛА "Элерон" производится в нескольких модификациях. Комплект поставки состоит из пускового устройства с резиновым жгутом (приземляется на парашюте), дрона, портативной наземной станция управления. В движение его приводит электродвигатель, имеется на борту камера, передающее устройство стабилизатор. Как и "Орион", этот аппарат должен был использоваться спасателями и пожарными, но применяют его на войне в Украине в качестве дрона разведчика. Мы назвали его "редким", так как он нечасто попадал в поле зрения ВСУ, но все-таки защитникам Украины удалось сбить несколько таких "птиц".

Основные технические характеристики "Элерон"

Вес — 3,4 кг

Скорость полета — 65-105 км/ч

Максимальная продолжительность полета — 1,25 ч

Максимальная высота: 3 км.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные сбили российский БПЛА стоимостью 100 тыс. долларов.