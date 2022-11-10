На Сумщині збили розвідувальний дрон РФ Supercam S350: що про нього відомо
БПЛА розробили для рятувальників, а тепер він збирає розвідувальні дані для російської армії в Україні.
Збройні Сили України збили на Сумщині російський безпілотник Supercam S350. Фотографії літального апарату на своїй сторінці у Facebook опублікував голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Судячи зі знімків, літальний апарат здійснив аварійну посадку з парашутом в очереті. Зовні він виглядає практично цілим, проте крила та кришка у нижній частині корпусу відвалилися. Фахівці зможуть дослідити дрон та подивитися, з чого він складається.
"Приземлили ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", — прокоментував Дмитро Живицький.
Як пише сайт "Мілітарний", ЗСУ вдалося збити безпілотник під назвою Supercam S350, який покликаний вести аерофотозйомку для створення карт, а також повітряного моніторингу. Такі дрони виробляли у Росії потреб рятувальних служб, та їх могли передати ЗС РФ для ведення розвідки.
Supercam S350 випускає група компаній "Безпілотні системи". Згідно з сайтом організації, вони опціонально оснащуються камерами з роздільною здатністю 20/24/42/60 МП, гіростабілізованим тепловізором, відеокамерою PAL або HD з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, лазерним цілевказівником, мультиспектральною камерою, модулем автоматичного супроводу та модулем автоматичного супроводу та модулем автоматичного супроводу. Водночас встановити можна до трьох корисних навантажень одночасно.
За зв'язок відповідає двочастотний приймач геодезичного класу та командно-телеметрична радіолінія з функцією псевдовипадкової перебудови частоти для захисту від перешкод. Відеосигнал передається по широкосмуговому захищеному каналу на відстань до 100 км.
Характеристики Supercam S350:
- Розмах крила — 3,2 м
- Час польоту — до 4,5 год
- Швидкість — до 120 км/год
- Радіус дії радіолінії — до 100 км
- Максимальна дальність польоту — понад 240 км
- Максимальна злітна вага — 11,5 кг
- Робоча висота польоту — від 150 м до 5 км
- Час розгортання — 15 хв
- Режим польоту — автоматичний або напівавтоматичний
Нещодавно ЗСУ збили рідкісний і дорогий російський дрон Елерон-3СВ, експерти оцінюють його в $146 тисяч. Військові виявили БПЛА, що впав, посеред поля і відвезли його на квадроциклі для вивчення.
У жовтні ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон" у Харківській області. Цей легкий безпілотник може вести розвідку та передавати артилеристам координати цілей для подальших обстрілів, а також служить ЗС РФ ретранслятором зв'язку.