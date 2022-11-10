На Сумщині збили розвідувальний дрон РФ Supercam S350: що про нього відомо

БПЛА розробили для рятувальників, а тепер він збирає розвідувальні дані для російської армії в Україні.

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Збройні Сили України збили на Сумщині російський безпілотник Supercam S350. Фотографії літального апарату на своїй сторінці у Facebook опублікував голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Судячи зі знімків, літальний апарат здійснив аварійну посадку з парашутом в очереті. Зовні він виглядає практично цілим, проте крила та кришка у нижній частині корпусу відвалилися. Фахівці зможуть дослідити дрон та подивитися, з чого він складається.

"Приземлили ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною. Прекрасна робота наших військових ЗСУ", — прокоментував Дмитро Живицький.

Як пише сайт "Мілітарний", ЗСУ вдалося збити безпілотник під назвою Supercam S350, який покликаний вести аерофотозйомку для створення карт, а також повітряного моніторингу. Такі дрони виробляли у Росії потреб рятувальних служб, та їх могли передати ЗС РФ для ведення розвідки.

Supercam S350 випускає група компаній "Безпілотні системи". Згідно з сайтом організації, вони опціонально оснащуються камерами з роздільною здатністю 20/24/42/60 МП, гіростабілізованим тепловізором, відеокамерою PAL або HD з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, лазерним цілевказівником, мультиспектральною камерою, модулем автоматичного супроводу та модулем автоматичного супроводу та модулем автоматичного супроводу. Водночас встановити можна до трьох корисних навантажень одночасно.

[ + – ] Пристрій БПЛА Supercam S350

За зв'язок відповідає двочастотний приймач геодезичного класу та командно-телеметрична радіолінія з функцією псевдовипадкової перебудови частоти для захисту від перешкод. Відеосигнал передається по широкосмуговому захищеному каналу на відстань до 100 км.

Характеристики Supercam S350:

Розмах крила — 3,2 м

Час польоту — до 4,5 год

Швидкість — до 120 км/год

Радіус дії радіолінії — до 100 км

Максимальна дальність польоту — понад 240 км

Максимальна злітна вага — 11,5 кг

Робоча висота польоту — від 150 м до 5 км

Час розгортання — 15 хв

Режим польоту — автоматичний або напівавтоматичний

Нещодавно ЗСУ збили рідкісний і дорогий російський дрон Елерон-3СВ, експерти оцінюють його в $146 тисяч. Військові виявили БПЛА, що впав, посеред поля і відвезли його на квадроциклі для вивчення.

У жовтні ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон" у Харківській області. Цей легкий безпілотник може вести розвідку та передавати артилеристам координати цілей для подальших обстрілів, а також служить ЗС РФ ретранслятором зв'язку.