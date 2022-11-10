В Сумской области сбили разведывательный дрон РФ Supercam S350: что о нем известно

БПЛА разработали для спасателей, а теперь он собирает разведданные для российской армии в Украине.

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Вооруженные силы Украины сбили в Сумской области российский беспилотник Supercam S350. Фотографии летательного аппарата на своей странице в Facebook опубликовал глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Судя по снимкам, летательный аппарат совершил аварийную посадку с парашютом в камыши. Внешне он выглядит практически целым, однако крылья и крышка в нижней части корпуса отвалились. Специалисты смогут исследовать дрон и посмотреть, из чего он состоит.

"Приземлили еще один вражеский беспилотник. Сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумщиной. Прекрасная работа наших военных ВСУ", — прокомментировал Дмитрий Живицкий.

Как пишет сайт "Мілітарний", ВСУ удалось сбить беспилотник под названием Supercam S350, который призван вести аэрофотосъемку для создания карт, а также воздушного мониторинга. Такие дроны производили в России для нужд спасательных служб, но их могли передать ВС РФ для ведения разведки.

Supercam S350 выпускает группа компаний "Беспилотные системы". Согласно сайту организации, они опционально оснащаются камерами с разрешением 20/24/42/60 МП, гиростабилизированным тепловизором, видеокамерой PAL или HD с 10/33-х кратным оптическим увеличением, лазерным целеуказателем, мультиспектральной камерой, модулем автоматического сопровождения и удержания цели. При этом установить можно до трех полезных нагрузок одновременно.

[ + – ] Устройство БПЛА Supercam S350

За связь отвечает двухчастотный приемник геодезического класса и командно-телеметрическая радиолиния с функцией псевдослучайной перестройки частоты для защиты от помех. Видеосигнал передается по широкополосному защищенному каналу на расстояние до 100 км.

Характеристики Supercam S350:

Размах крыла — 3,2 м

Время полета — до 4,5 ч

Скорость — до 120 км/ч

Радиус действия радиолинии — до 100 км

Максимальная дальность полета — более 240 км

Максимальный взлетный вес — 11,5 кг

Рабочая высота полета — от 150 м до 5 км

Время развертывания — 15 мин.

Режим полета — автоматический или полуавтоматический

Недавно ВСУ сбили редкий и дорогостоящий российский дрон Элерон-3СВ, эксперты оценивают его в $146 тысяч. Военные обнаружили упавший БПЛА посреди поля и увезли его на квадроцикле для изучения.

В октябре ВСУ захватили редкий российский дрон "Тахион" в Харьковской области. Этот легкий беспилотник может вести разведку и передавать артиллеристам координаты целей для последующих обстрелов, а также служит ВС РФ ретранслятором связи.