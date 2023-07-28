Ракета в Таганроге упала в 5 км от авиабазы с самолетами Ту-95 и площадкой для БПЛА (фото)

По данным российских СМИ, таганрогская авиабаза представляет собой штаб-квартиру научно-технического комплекса, где производят самолеты типа А-50. Вероятно, А-50 был отправлен в Таганрог на ремонт после получения повреждений на авиабазе в Мачулищах.

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Место падения ракеты в Таганроге расположено в пяти километрах от авиабазы "Таганрог", на которой расположена российская военная авиация. Об этом 28 июля сообщает российский Telegram-канал "Важные истории".

Так, на авиабазе ранее были замечены самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также бомбардировщики Ту-95. Кроме того, на объекте расположена площадка для запуска БПЛА.

Сообщается, что таганрогская авиабаза представляет собой штаб-квартиру научно-технического комплекса, который носит имя Бериева и занимается производством самолетов типа А-50. Скорее всего, самолет А-50 был направлен в Таганрог для ремонта после получения повреждений на белорусской авиабазе в Мачулищах.

Кроме того, как сообщает российский Telegram-канал Astra, всего в двух километрах от места взрыва расположен Таганрогский морской торговый порт.

Таганрогский порт на карте

"Его основные грузы — металл и уголь. Порт обслуживает суда, идущие по Азовскому, Черному и Средиземному морям", — говорится в сообщении.

В Таганроге взорвалась ракета — что известно

28 июля произошел взрыв в городе Таганрог, который расположен в Ростовской области. По заявлению Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины якобы использовали переоборудованные ракеты для зенитного комплекса С-200 и выпустили их по городам Таганрог и Азов.

Обе ракеты, по их утверждению, были сбиты российской противовоздушной обороной.

Ранее было сообщено о 15 пострадавших в результате взрыва ракеты в Таганроге, а также о повреждениях городских зданий.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, взрывы в российских городах — результат безграмотных действий российской ПВО.