"Переоборудовали ракету С-200": Минобороны РФ обвинило Киев в атаке на Таганрог (видео)
В российском оборонном ведомстве утверждают, что ВСУ якобы запустили по городу зенитную ракету. ПВО якобы отработала по цели, в результате чего на Таганрог упали обломки снаряда.
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в атаке на Таганрог Ростовской области якобы виновата Украина. Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства опубликовала в пятницу, 28 июля.
В МО РФ утверждают, что ВСУ якобы "переоборудовали" зенитную ракету для удара по российскому городу.
"Киевским режимом" совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", — сказано в сообщении.
Утверждается, что ракета якобы была перехвачена средствами противовоздушной обороны.
В оборонном ведомстве страны-агрессора уточнили, что в результате взрыва было повреждено несколько зданий.
Реакция Украины
Отметим, что на момент публикации материала официальные лица Украине не комментировали взрыв в Таганроге. Впрочем, в МИД Украины неоднократно заявляли, что Киев не использует террористические методы борьбы с Россией.
В Таганроге взорвалась ракета — последние новости
28 июля российские СМИ сообщили о взрыве, который произошел в городе Таганрог Ростовской области.
По словам очевидцев, на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров, повреждены строения, а горожане получили ранения.
Согласно сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали 15 человек. При этом росСМИ сообщают, что один человек числится пропавшим без вести.
На месте работают экстренные службы.