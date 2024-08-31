На Курском направлении сбит российский БПЛА "Орион", — Воздушные Силы

Этот вид дрона находится на вооружении российской армии с 2020 года. Он предназначен он для разведки с возможностью длительного патрулирования.

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Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили вражеский дрон "Орион". Российский БпЛА сбит на Курском направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

"Около 11.00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные Силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион", — говорится в сообщении.

Что известно о вражеском беспилотнике "Орион"

"Орион" — это средневысотный БпЛА большой продолжительности полета. Он состоит на вооружении российской армии с 2020 года. Бортовое оборудование дрона предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Технические характеристики дрона:

вес 1150 кг;

боевая нагрузка 200 кг;

возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

Это не первый случай сбития Воздушными Силами БпЛА "Орион". В частности, вражеский беспилотник сбили над Херсонской областью в феврале 2023 года. Там он проводил разведывательную работу и атаковал наземные цели управляемыми ракетами и авиабомбами.

Также БпЛА "Орион" сбили в мае 2023 года. Тогда он был вооружен новыми российскими управляемыми авиабомбами КАБ-20, разработанной специально для такого класса БПЛА. В целом такой беспилотник может нести до 200 кг вооружения, что теоретически позволяет подвесить до 8 бомб типа КАБ-20.