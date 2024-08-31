На Курському напрямку збито російський БПЛА "Оріон", — Повітряні Сили

Цей вид дрону перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Він призначений він для розвідки з можливістю тривалого патрулювання.

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Сьогодні, 31 серпня, українські військові збили ворожий дрон "Оріон". Російський БпЛА збитий на Курському напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні Сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ворожий безпілотник "Оріон"

"Оріон" — це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Він перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання дрона призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Технічні характеристики дрона:

вага 1150 кг;

бойове навантаження 200 кг;

можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Це не перший випадок збиття Повітряними Силами БпЛА "Оріон". Зокрема, ворожий безпілотник збили над Херсонською областю в лютому 2023 року. Там він проводив розвідувальну роботу та атакував наземні цілі керованими ракетами та авіабомбами.

Також БпЛА "Оріон" збили в травні 2023 року. Тоді він був озброєний новими російськими керованими авіабомбами КАБ-20, розробленою спеціально для такого класу БПЛА. Загалом такий безпілотник може нести до 200 кг озброєння, що теоретично дозволяє підвісити до 8 бомб типу КАБ-20.