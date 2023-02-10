ЗСУ знищили рідкісний російський дрон "Оріон": вів розвідку і завдав ударів

Ударно-розвідувальні БПЛА озброєні ракетами-землями повітря і керованими авіабомбами.

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Збройні сили України збили російські дрони "Оріон" та "Орлан-10". Про це пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила в ранковому зведенні, опублікованому у Facebook 10 лютого.

За добу, 9 лютого, сили протиповітряної оборони збили над Україною три ворожі безпілотники: два "Орлан-10" та один "Оріон". Пресслужба Повітряних сил у Telegram доповнила, що "Оріону" вдалося уразити близько 15:00 у небі над Херсонською областю. Таких безпілотників українська ППО збиває досить рідко.

Розвідувально-ударний дрон "Оріон" призначений для ведення розвідки та спостереження за допомогою вбудованих камер. Крім того, він може атакувати наземні цілі керованими ракетами та авіабомбами.

Їх виробляє російська оборонна компанія "Кронштадт" і позиціює як аналог турецьких Bayraktar. Підприємство випускає літальні апарати у кількох модифікаціях, версія для армії РФ називається "Оріон-Е" або "Іноходець". Вони оснащуються різним корисним навантаженням для ведення розвідки, а також боєприпасами: ракетами "повітря-земля", авіаційними бомбами КАБ-20, КАБ-50, що коректуються, або керованими авіабомбами УПАБ-50.

"Оріони" можна відрізнити від інших російських БПЛА по білому "ковпаку" у передній частині фюзеляжу — там розміщений модуль супутникового зв'язку для виконання місій на великих відстанях. Завдяки цьому обладнанню вони не потребують постійного обміну сигналами із наземною станцією керування.

Відомі характеристики дрона "Оріон-Е" ("Іноходець")

Швидкість — до 200 км/год

Дальність польоту — 250 км.

Максимальна тривалість польоту: 24 год.

Максимальна висота польоту — 7,5 км.

Дальність зв'язку: 250-300 км.

Злітна вага — 1000 кг

Максимальна вага корисного навантаження — 200 кг.

Останній відомий випадок збиття дрона "Оріон" стався у грудні 2022 року. Як повідомило Повітряне командування "Південь", він мав завдати ударів по цілям у Херсонській області.

До цього писали, чим російський БПЛА "Оріон" небезпечніший за іранські дрони-камікадзе Shahed. Вони можуть вражати кілька цілей за один виліт та піднімаються на значну висоту.