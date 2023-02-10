ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Орион": вел разведку и наносил удары

Ударно-разведывательные БПЛА вооружены ракетами-земля воздух и управляемыми авиабомбами.

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Вооруженные силы Украины сбили российские дроны "Орион" и "Орлан-10". Об этом пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила в утренней сводке, опубликованной в Facebook 10 февраля.

За сутки, 9 февраля, силы противовоздушной обороны сбили над Украиной три вражеских беспилотника: два "Орлан-10" и один "Орион". Пресс-служба Воздушных сил в Telegram дополнила, что "Орион" удалось поразить около 15:00 в небе над Херсонской областью. Такие беспилотники украинская ПВО сбивает довольно редко.

Разведывательно-ударный дрон "Орион" предназначен для ведения разведки и наблюдения с помощью встроенных камер. Кроме того, он может атаковать наземные цели управляемыми ракетами и авиабомбами.

Их производит российская оборонная компания "Кронштадт" и позиционирует, как аналог турецких Bayraktar. Предприятие выпускает летательные аппараты в нескольких модификациях, версия для армии РФ называется "Орион-Э" или "Иноходец". Они оснащаются различной полезной нагрузкой для ведения разведки, а также боеприпасами: ракетами "воздух-земля", корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50 или управляемыми авиабомбами УПАБ-50.

"Орионы" можно отличить от других российских БПЛА по белому "колпаку" в передней части фюзеляжа — там размещен модуль спутниковой связи для выполнения миссий на больших расстояниях. Благодаря этому оборудованию они не нуждаются в постоянном обмене сигналами с наземной станцией управления.

Известные характеристики дрона "Орион-Э" ("Иноходец")

Скорость — до 200 км/ч

Дальность полета — 250 км

Максимальная продолжительность полета: 24 ч

Максимальная высота полета — 7,5 км

Дальность связи: 250-300 км

Взлетный вес — 1000 кг

Максимальный вес полезной нагрузки — 200 кг

Последний известный случай сбития дрона "Орион" произошел в декабре 2022 года. Как сообщило Воздушное командование "Юг", он должен был нанести удары по целям в Херсонской области.

До этого писали, чем российский БПЛА "Орион" опаснее иранских дронов-камикадзе Shahed. Они могут поражать несколько целей за один вылет и поднимаются на значительную высоту.