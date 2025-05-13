Намагатимуться пробити оборону: Паліса назвав основні цілі ЗС РФ в найближчий перспективі (відео)

Російські окупанти в найближчій перспективі намагатимуться прорвати оборону ЗСУ в Запорізькі області та форсувати Дніпро на Херсонщині.

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Про це в інтерв'ю Армія TV сказав заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

Він вважає, що Росія і далі продовжуватиме наступ на території України і в короткостроковій перспективі має кілька цілей.

"Я думаю, у найближчий перспективі противник буде зосереджувати увагу, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей для створення буферної зони, як вони її називають, на території України, вздовж кордонів у Харківській та Сумській областях. З високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю будуть розвивати наступ з форсуванням водної перешкоди в Херсонській області", — сказав в коментарі Павло Паліса.

Він зауважив, що ворожі атаки по цивільних об'єктах у великих містах України впливають на думку світових лідерів, зокрема, на думку президента США Дональда Трампа.

"Моя думка, жертви цього терору не коштують зміни цієї думки. Росіяни розуміють тільки силу. Вони можуть це робити і роблять", — сказав Паліса.

Павло Паліса додав, що зараз Україна не має можливості замінити деякі позиції — певні види зброї США та західних партнерів, але вона працює над цим питанням і висловив сподівання, що незабаром військоко-промисловий комплекс України стане незалежним.

"Ведеться робота з приводу над розширенням його можливостей, створенням власних систем ППО, ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, боєприпасів для отриманих від партнерів комплексів ППО, всіх боєприпасів і номенклатур, які є на озброєнні ЗСУ. Це в межах здорового глузду, досягти того рівня спроможності ВПК, який дозволить нам бути автономними", — сказав він.

Нагадаємо, що ЗС РФ почала застосовувати для ударів по Україні крилату ракету "Бандероль". Її основний носій — дрон "Оріон", але вже зараз в Росії адаптують ракету для запуску з бойових гелікоптерів Мі-28Н.