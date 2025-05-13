Российские войска продвинулись в Торецке и на Покровском направлении, — DeepState

В ночь на 13 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Торецке, а также возле нескольких населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

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Об обновлении ситуации на фронте рассказали в Telegram-канале проекта DeepState ночью 13 мая.

Согласно обновленной карте боевых действий, российские войска частично продвинулись в Торецке, а также вблизи населенных пунктов Романовка и Новооленевка на Покровском направлении.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Торецк и Новооленевку", — говорится в сообщении.

Российские войска частично продвинулись в Торецке Фото: Deep State

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 13 мая указано, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3058 дронов-камикадзе.

"Самым "горячим" остается Покровское направление. Украинские защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка. В частности, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации пытаются наступать под Покровском и могли установить флаг в селе Котляровка, расположенном недалеко от административной границы Днепропетровской области. Украинский боец с позывным "Мучной" подтвердил сложную ситуацию на указанном отрезке фронта.

Фокус ранее также писал, что военных 24-го мотострелкового полка российской армии, которые сейчас дислоцируются в Херсонской области, активно "минусует" собственное командование, а также налеты украинских FPV-дронов. Вооруженные силы Украины атакуют россиян при попытках закрепления на островах на Днепре, однако те снова и снова повторяют собственные ошибки.