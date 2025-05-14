Несмотря на рост потерь: Россия усиливает численность войск в Украине, — ISW

Вооруженные силы России генерируют достаточное количество сил для того, чтобы компенсировать потери на войне. В то же время российские власти стремились достичь ежемесячного показателя мобилизованных в 50-60 тысяч в течение 2025 года, пока предпочитая отправлять плохо обученных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы для достижения продвижения.

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Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 13 мая.

В обзоре говорится, что российские военные генерируют достаточно сил для компенсации потерь, несмотря на их рост на квадратный километр. В то же время заявления президента России Владимира Путина, озвученные накануне, о том, что от 50 до 60 тысяч добровольцев ежемесячно пополняют ВС РФ, могут быть преувеличенными, считают аналитики, хотя при этом допускают, что Кремль стремился выйти на такой показатель каждый месяц в 2025 году.

"Сообщается, что российские военные генерируют достаточно сил для компенсации потерь и усиливают численность группировки российских войск в Украине, несмотря на рост потерь на квадратный километр", — говорится в сводке.

По данным аналитиков Института изучения войны, российская армия пока продолжает нести существенные потери, которые можно приравнять к потерям во время активного наступления осенью 2024 года — и это несмотря на то, что темпы продвижения войск уменьшились в течение первых четырех месяцев текущего года.

Приоритеты в формировании российских войск

Также аналитики проследили за тем, каких приоритетов придерживается российское военное командование при формировании войск.

"Российские войска, вероятно, способны сформировать достаточно сил для поддержания уровня замещения и увеличения численности группировки российских войск в Украине путем быстрого развертывания низкокачественных войск в подразделения на передовой", — отмечают исследователи.

Новобранцы ВС РФ проходят непродолжительную подготовку, на которую им предоставляют около месяца, а потом попадают на крайне изнурительные пехотные штурмы для достижения медленного продвижения. Такой подход к формированию войск аналитики объясняют стремлением Кремля заставить Украину и Запад согласиться на требования, которые диктует Россия на переговорах.

Напомним, 14 мая аналитики DeepState рассказали об успехах ВС РФ на двух направлениях на фронте.

13 мая в Financial Times сообщили, что Россия перебрасывает силы на ключевые направления фронта.