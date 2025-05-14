Ухудшение на фронте: ВС РФ продвинулись на двух участках вокруг Покровска, — DeepState (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на отрезках фронта западнее и восточнее Покровска. Враг продвинулся в точках от Богатыря на Новопавловском направлении до Торецка. На карте проекта DeepState появились "прорывы", которые показывают движение россиян.

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О наступлении РФ и ситуации на фронте по состоянию на 14 мая аналитики проекта DeepState рассказали в Telegram-канале.

Днем 14 мая аналитики опубликовали два сообщения о ситуации на линии боев. В первом сообщении говорится об усилении атак и продвижении ВС РФ на восток от Покровска рядом с Торецком и Калиновым. Во втором — о проникновении россиян в село Богатырь на Новопавловском направлении. Для описания последних событий аналитики применили слова "продолжение осложнений" и "неблагоприятная обстановка".

На карте DeepState можно обозначить населенные пункты, на которые наступают ВС РФ и это беспокоит аналитиков. Расстояние между отрезками — около 60 км (по прямой). При этом Богатырь — село по дороге в Днепропетровскую область.

Наступление РФ — ситуация на Нопавловском, Покровском и Торецком направлениях 14 мая Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Покровское и Торецкое направления. Аналитики написали, что ухудшилась ситуация на стыке между этими направлениями. При этом они перечислили шесть населенных пунктов, рядом с которыми давят ВС РФ. Речь идет о селах рядом с трассой Т0504 на Покровск — Елизаветовка, Малиновка, Новая Полтавка-Новооленовка, Александрополь, и о Калиновом на юго-запад от Торецка. При этом враг проник в Малиновку и перешел трасу 0504.

DeepState сообщил, что на данном направлении враг имеет две важные цели. Первая цель — перерезать логистику ВСУ в сторону Часового Яра и Торецка. Вторая — прорыв в сторону Мирнограда и Покровска с восточного фланга. В заметке отмечается, что ВС РФ атакуют массированно и особенно много работают вражеские дроны. Аналитики написали, что Силы обороны нуждаются в дополнительных ресурсах, чтобы останавливать россиян.

"Ситуация складывается не лучшим образом, большие проблемы создают кацапские экипажи дронов, которые разбивают позиции, бьют по логистике", — написал DeepState.

Наступление РФ — стык Покровского и Торецкого направлений 14 мая Фото: DeepState

Новопавловское направление. Особое внимание DeepState вызвало проникновение ВС РФ в село Богатырь, расположенное к западу от Покровска. Аналитики сообщили, что россияне для штурмов в данной точке использовали бронетехнику и пехотные группы. Они отметили, что враги накапливают силы на южных окраинах Богатыря, чтобы потом рвануть вглубь населенного пункта, который удерживается ВСУ.

В заметке отмечается, что прорыв в Богатырь ставит под угрозу следующие два села и дает возможность россиянам перейти реку Волчью. После этого там закрепятся экипажи дронов РФ, которые будут угрожать Силам обороны, говорится в заметке.

"Неблагоприятная обстановка складывается в районе Богатырь. После полного занятия Разлива, противник активно осуществлял попытки продвигаться к Богатырю, который давно был целью в вопросе логистики", — прояснили аналитики.

Наступление РФ — Богатырь на Новопавловском направлении, 14 мая Фото: DeepState

Отметим, 12 мая Минобороны РФ написало об оккупации села Котляровка, расположенного к западу от Покровска. Успешное наступление россиян подтвердил боец ВСУ с позывным "Мучной". Военный сообщил, что враг установил "тряпку" на разрушенном доме.

Напоминаем, 14 мая аналитики Института изучения войны рассказали о том, в каком направлении усиливаются ВС РФ для наступления в Украине.