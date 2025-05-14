Росія готується до літнього наступу: як зростає активність ворога на Південному напрямку

Російська армія активізує бойові дії на південних рубежах. У фокусі — Новопавлівський напрямок, де, за даними аналітиків, зафіксовано просування ворога. Фокус з'ясував, чи означає ця активізація підготовку до літньої наступальної кампанії РФ, та які міста можуть опинитися під загрозою.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 13 травня заявив, що Путін відмовляється від ведення мирних переговорів і планує провести масштабний літній наступ. Тим часом речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російська армія активізувалась на Південному напрямку.

Зокрема, за даними аналітиків DeepState, станом на 14 травня, на Новопавлівському напрямку, що є частиною Південного напрямку, ЗС РФ мали успіхи в районі двох населених пунктів: села Багатир Волноваського району, розташованого поблизу Костянтинополя, та села Новосілка Великоновосілківського району Донецької області.

Владислав Волошин повідомив, що на Оріхівському напрямку (центр — м. Оріхів, Запорізька область) ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує штурмові дії без зупинки.

Крім того, останніми днями окупанти посилили активність на Придніпровському (Херсонському) напрямку. Росіяни намагаються захопити плацдарми в острівній зоні Дніпра та форсувати річку, щоб закріпитися на правому березі.

РФ готується до літнього наступу? Що відбувається на Південному напрямку

За словами військового експерта Олег Жданова особлива увага приділяється Південному, а саме Новопавлівському напрямку через його стратегічне значення. Зокрема, на Новопавлівському напрямку знаходиться найкоротша відстань до кордону Дніпропетровської області. За його оцінкою, вихід на територію Дніпропетровщини є політичним завданням Кремля, спрямованим на посилення позицій Росії на переговорах.

"Я думаю, що це політичне завдання, яке поставлено Кремлем, за будь-яку ціну, не враховуючи втрати, просто вийти на кордон", — каже Фокусу експерт.

Жданов акцентує увагу на політичному аспекті російських дій. За його словами, вихід на Дніпропетровщину не входить до офіційних планів Путіна, адже ця область не включена до Конституції РФ як частина «нових територій». Символічний вихід на її територію, наприклад, установлення прапора біля стели, може мати значний вплив. Основна ж мета російського керівництва залишається незмінною — захоплення Донецької області в адміністративних кордонах.

Також експерт вказує на політичний вимір російської стратегії у активізації дій на Новопавлівському напрямку.

"Вони грають у політику, не гірше ніж хто-небудь. Російські дії спрямовані не лише на військові успіхи, а й на створення вигідних умов для переговорів, де кожен крок, як вихід на Дніпропетровщину, може бути використаний для тиску на Україну та її союзників", — вважає експерт.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначає, що російські війська активізуються по всій лінії фронту, і ця тенденція посилюватиметься у другій половині травня. За його словами, Росія вступає у фазу літньої наступальної кампанії 2025 року. Експерт підкреслює, що активність спостерігається майже всюди, але ключові точки — це Покровський, Торецький (Костянтинівський) і Новопавлівський напрямки. Наразі найгарячіша точка на російсько-українському фронті є Покровський напрямок, де відбувається 70-80 боєзіткнень на добу.

Чи залишиться Південний напрямок основною метою російських військ у літній наступальній кампанії-2025

На думку, Олександра Коваленко, Південний напрямок, окрім Новопавлівського, відіграватиме відволікаючу роль. Експерт зараз не бачить потенціалу 58-ї загальновійськової армії, яка знаходиться на Запорізькому напрямку, щоб перейти в якісь масштабні наступальні дії з виходом на Запоріжжя. Аналогічно, на Херсонщині можливі спроби десантних операцій, але без загрози повернення контролю над Херсоном.

"Потенціалу для масштабної десантної операції з загрозою для Херсона у них не буде, — каже Фокусу експерт.

Коваленко підкреслює, що російські дії на Запорізькому напрямку та Херсонщині мають тактичний і відволікаючий характер. Наприклад, росіяни не змогли окупувати села Лобкове, Степове, Малі Щербаки та Щербаки, біля Оріхового на Запоріжжі, а також фізично контролювати дорогу 08-12.

"Вони її взяли під вогневий контроль, але фізичного контролю там немає. Ці завдання залишаються пріоритетними, але виконуються з низькою ефективністю. Вони провалили цю задачу і продовжують намагатися її реалізувати з тактичного рівня активністю", — продовжує аналітик.

Крім бойових дій, Росія активно використовує інформаційні операції.

"Росіяни будуть не просто активізуватися на полі бою, вони будуть ще й інформаційно приєднувати, розкручуючи інформацію. Наприклад, можуть з’являтися гучні заяви про просування на Запоріжжя чи Херсон, які не відповідають реальності, але створюють потрібний ефект", — вважає Коваленко.

Крім того експерт розповів, що російська армія буде намагатись виконати ті завдання з захоплення українських територій, які вона ще не виконала у 2024 році. Серед них: окупація Часового Яру, Торецька, зрізання Сіверського та Курахівського виступів, охоплення Покровська з виходом на Дніпропетровщину, контроль траси Н-15, просування на Сіверському напрямку, закріплення на правому березі річок Чорний Жеребець та Оскіл, а також підготовка наступу на Куп’янськ. Водночас експерт вважає, що Росія не має достатньо ресурсів для реалізації цих планів.

Нагадаємо, що російська влада прагне досягнути щомісячного показника мобілізованих у 50-60 тисяч упродовж 2025 року, наразі надаючи перевагу відправленню погано навчених новобранців у виснажливі піхотні штурми для досягнення просування.

Також Фокус писав, що у порівнянні з даними за 10 травня за однакової кількості штурмів суттєво зросла кількість втрат ЗС РФ на Покровському напрямку, де за 11 травня Збройним силам України вдалося ліквідувати понад три сотні окупантів та низку одиниць техніки. Українські захисники також зупинили 38 штурмів ЗС РФ.