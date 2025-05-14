Россия готовится к летнему наступлению: как растет активность врага на Южном направлении

Российская армия активизирует боевые действия на южных рубежах. В фокусе — Новопавловское направление, где, по данным аналитиков, зафиксировано продвижение врага. Фокус выяснил, означает ли эта активизация подготовку к летней наступательной кампании РФ, и какие города могут оказаться под угрозой.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 13 мая заявил, что Путин отказывается от ведения мирных переговоров и планирует провести масштабное летнее наступление. Тем временем представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российская армия активизировалась на Южном направлении.

В частности, по данным аналитиков DeepState, по состоянию на 14 мая, на Новопавловском направлении, которое является частью Южного направления, ВС РФ имели успехи в районе двух населенных пунктов: села Багатир Волновахского района, расположенного вблизи Константинополя, и села Новоселка Великоновоселковского района Донецкой области.

Владислав Волошин сообщил, что на Ореховском направлении (центр — г. Орехов, Запорожская область) ситуация остается напряженной. Враг продолжает штурмовые действия без остановки.

Кроме того, в последние дни оккупанты усилили активность на Приднепровском (Херсонском) направлении. Россияне пытаются захватить плацдармы в островной зоне Днепра и форсировать реку, чтобы закрепиться на правом берегу.

РФ готовится к летнему наступлению? Что происходит на Южном направлении

По словам военного эксперта Олег Жданова особое внимание уделяется Южному, а именно Новопавловскому направлению из-за его стратегического значения. В частности, на Новопавловском направлении находится самое короткое расстояние до границы Днепропетровской области. По его оценке, выход на территорию Днепропетровщины является политической задачей Кремля, направленной на усиление позиций России на переговорах.

"Я думаю, что это политическая задача, которая поставлена Кремлем, любой ценой, не учитывая потери, просто выйти на границу", — говорит Фокусу эксперт.

Жданов акцентирует внимание на политическом аспекте российских действий. По его словам, выход на Днепропетровщину не входит в официальные планы Путина, ведь эта область не включена в Конституцию РФ как часть "новых территорий". Символический выход на ее территорию, например, установление флага у стелы, может иметь значительное влияние. Основная же цель российского руководства остается неизменной — захват Донецкой области в административных границах.

Также эксперт указывает на политическое измерение российской стратегии в активизации действий на Новопавловском направлении.

"Они играют в политику, не хуже чем кто-либо. Российские действия направлены не только на военные успехи, но и на создание выгодных условий для переговоров, где каждый шаг, как выход на Днепропетровщину, может быть использован для давления на Украину и ее союзников", — считает эксперт.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские войска активизируются по всей линии фронта, и эта тенденция будет усиливаться во второй половине мая. По его словам, Россия вступает в фазу летней наступательной кампании 2025 года. Эксперт подчеркивает, что активность наблюдается почти везде, но ключевые точки — это Покровское, Торецкое (Константиновское) и Новопавловское направления. Сейчас самая горячая точка на российско-украинском фронте является Покровское направление, где происходит 70-80 боестолкновений в сутки.

Останется ли Южное направление основной целью российских войск в летней наступательной кампании-2025

По мнению Александра Коваленко, Южное направление, кроме Новопавловского, будет играть отвлекающую роль. Эксперт сейчас не видит потенциала 58-й общевойсковой армии, которая находится на Запорожском направлении, чтобы перейти в какие-то масштабные наступательные действия с выходом на Запорожье. Аналогично, на Херсонщине возможны попытки десантных операций, но без угрозы возвращения контроля над Херсоном.

"Потенциала для масштабной десантной операции с угрозой для Херсона у них не будет, — говорит Фокусу эксперт.

Коваленко подчеркивает, что российские действия на Запорожском направлении и Херсонщине имеют тактический и отвлекающий характер. Например, россияне не смогли оккупировать села Лобково, Степное, Малые Щербаки и Щербаки, возле Орехово в Запорожье, а также физически контролировать дорогу 08-12.

"Они ее взяли под огневой контроль, но физического контроля там нет. Эти задачи остаются приоритетными, но выполняются с низкой эффективностью. Они провалили эту задачу и продолжают пытаться ее реализовать с тактического уровня активностью", — продолжает аналитик.

Кроме боевых действий, Россия активно использует информационные операции.

"Россияне будут не просто активизироваться на поле боя, они будут еще и информационно присоединять, раскручивая информацию. Например, могут появляться громкие заявления о продвижении на Запорожье или Херсон, которые не соответствуют реальности, но создают нужный эффект", — считает Коваленко.

Кроме того эксперт рассказал, что российская армия будет пытаться выполнить те задачи по захвату украинских территорий, которые она еще не выполнила в 2024 году. Среди них: оккупация Часового Яра, Торецка, срезание Северского и Кураховского выступов, охват Покровска с выходом на Днепропетровщину, контроль трассы Н-15, продвижение на Северском направлении, закрепление на правом берегу рек Черный Жеребец и Оскол, а также подготовка наступления на Купянск. В то же время эксперт считает, что Россия не имеет достаточно ресурсов для реализации этих планов.

Напомним, что российские власти стремятся достичь ежемесячного показателя мобилизованных в 50-60 тысяч в течение 2025 года, пока предпочитая отправлять плохо обученных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы для достижения продвижения.

Также Фокус писал, что по сравнению с данными за 10 мая при одинаковом количестве штурмов существенно возросло количество потерь ВС РФ на Покровском направлении, где за 11 мая Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать более трех сотен оккупантов и ряд единиц техники. Украинские защитники также остановили 38 штурмов ВС РФ.