Бронетехника, пехота, мотоциклы, квадроциклы: ВС РФ наступали на позиции 92 бригады ВСУ (видео)
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации попытались прорвать позиции, которые держат бойцы 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Враг применил самые разнообразные виды техники на земле и в небе. Украинские воины остановили штурм и показали кадры согласованной работы нескольких подразделений.
О попытке наступления РФ бойцы 92 ОШБр ВСУ рассказали на странице Facebook.
Бой с россиянами состоялся 15 мая на Харьковском направлении, говорится в заметке. В начале записи бойцы показали перекресток дорог в селе, возле которого состоялось наступление РФ. Следующие кадры — заросшее бурьяном поле со следами колеи от движения транспорта. Заметно, как по колее движется транспорт врага, а через мгновение — происходят один за другим три взрыва. Указывается, что это подорвались на минах мотоцикл и квадроцикл. Далее камера показывает, что наступление РФ останавливали еще одним видом вооружения — FPV-дронами. Как свидетельствует запись, российский солдат на мотоцикле пытался опередить БПЛА и рвался вперед, но убежать ему не удалось. Затем дронами "забросали" российскую БМП, которая пряталась под деревьями. Аналогичная ситуация произошла еще с двумя-тремя российскими бронемашинами: разведывательные БПЛА показали горящие и задымленные обломки. Кроме того, украинцы сбили разведывательный дрон РФ и ударный "Ланцет".
Воины 92 бригады подытожили, что ВС РФ для наступления использовали и БМП, и мотоциклы, и квадроциклы, и пехоту. Чтобы их остановить, пришлось применить мины, артиллерию и дроны.
"Можем утвердительно заявить — акция "навстречу смерти" для врага прошла удачно: техника и личный состав подрывались на минах, были поражены артиллерией и "горячо" сожжены дронами разного типа. Также мы успешно сбивали российские жестянки в небе", — заявили бойцы.
Ранее Фокус писал о другом бое, который вела 92 бригада. Осенью 2024 года заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал, как бойцы отбила атаку ВС РФ в Харьковской области на Купянском направлении.
Наступление РФ — детали
Отметим, 15 мая аналитики проекта DeepState сообщили о наступлении РФ южнее Купянска — на Лиманском направлении. Аналитики прокомментировали видео Минобороны РФ, на котором россияне якобы продвинулись на 3 км в село Торское и установили там свой флаг. В заметке DeepState отмечается, что российских штурмовиков выбили из Торского вскоре после фотосессии с флагами.
В то же время 13 мая состоялась еще одна попытки наступления россиян в Харьковской области. 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" опубликовала видео с кадрами наступления подразделения ВС РФ, который пытался прорваться на мотоциклах.
Напоминаем, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко показал, как FPV-дроны Теробороны останавливали наступление ВС РФ в Курской области.