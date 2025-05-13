Обходили Купянск: ВСУ остановили 10 мотоциклов РФ, которые рвались на дорогу Р-79 (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации во время перемирия 10 мая попытались наступать на Купянском направлении, использовав для этого колонну из 10 мотоциклов. На видео, снятом украинскими дроноводами, видим, как вражеские транспортные средства один за другим взлетают в воздух. События происходят в направлении трассы на Купянск.

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О неудачной попытке наступления РФ на Купянском направлении рассказали на странице Facebook 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

Видео с кадрами атаки российских мотоциклистов появилось в сети утром 13 мая. Бойцы "Кара-Даг" сообщили, что запись показывает события 10 мая, когда враг, вопреки объявленному им же перемирию, провел штурм позиций ВСУ под Купянском. Кадры, снятые дроном, показывают дорогу между деревьями, по которой несутся траспортные средства ВС РФ. При этом их раз за разом "накрывают" взрывы. В точке попадания по мотоциклам видим черные пятна и столбы дыма. Кроме того, замечаем, как солдаты РФ разбегаются по лесопосадкам. Подразделение "Кара-Даг" написало, что удары наносились и дронами, и артиллерией при поддержке аэроразведки. Итог попытки российского наступления — "минус" 10 мотоциклов и "минус" все военные ВС РФ, участвовавшие в атаке, говорится в заметке.

"Оккупанты [10 мая] даже и не собирались останавливаться, зато решились на стремительный прорыв на мотоциклах, которые они применяют все чаще", — подытожили бойцы.

Наступление РФ — события на Купянском направлении

В Telegram-канале In Factum по видео "Кара-Даг" провели геолокацию местности, в которой состоялась попытка наступления ВС РФ 10 мая. OSINT-аналитики установили три точки, в которых подрывались российские мотоциклы. Место событий — дорога от села Западное до Малой Шпатловки. При этом на карте аналитиков DeepState видим, что направление движения врага — обход с севера города Купянска. Отрезок дороги, по которому прорывались россияне и на котором их остановили, имеет длину около 3 км. Дорога упирается в автодорогу Р-79, которая через 6-7 км заходит на северные окраины Купянска, свидетельствует карта.

Наступление РФ — участок дороги под Купянском, на котором атаковали мотоциклисты Фото: In Factum Наступление РФ — ситуация к северу от Купянска по состоянию на 13 мая Фото: DeepState

Тем временем в отчете Генштаба ВСУ можно отыскать информацию о ситуации под Купянском и о штурмах ВС РФ. По состоянию на 8:00 13 мая зафиксировали российские атаки к югу от Купянска — возле сел Глушковка и Новоосиново. Суммарное количество штурмов врага — пять, указано в отчете. При этом наибольшее количество атак ВС РФ — на Покровском направлении (60 шт.), написало командование.

Отметим, 2 мая майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко сообщил, что ВС РФ усиливают наступление на Купянском и Лиманском направлении. По его словам, россиянам помогает зелень на деревьях и сухая погода, и поэтому они могут применять транспорт для атак.

Напоминаем, 13 мая Фокус расспросил азербайджанского военного аналитика Агиля Рустамзаде о возможности летнего наступления ВС РФ.