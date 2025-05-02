Имеет продвижение и бросает значительные силы на прорыв: РФ нарастила наступление на Лимано-Купянском направлении

ВС РФ нарастили наступательную способность на Лимано-Купянском направлении и пытаются прорвать украинскую оборону, используя благоприятные погодные условия. Кое-где они имеют успех.

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Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко.

"Бригада "Рубеж" не меняет своей дислокации. Мы продолжаем держать оборону на Лиманском направлении. Соответственно, можно представить, какое давление сейчас испытывают наши ребята, ведь Лимано-Купянское направление — одно из самых горячих. К сожалению, РФ, согласно сводкам Генштаба, имеет определенное продвижение в этом районе", — сказал он.

По его словам, конкретно в их зоне ответственности враг продвижений нет, но ситуация в целом на участке сложная, поскольку враг бросает значительные силы на прорыв украинской обороны.

"Погодные условия также влияют, враг наращивает свои наступательные возможности. Почва уже не вязкая, и бронетехника может свободно передвигаться. Появляются листья на деревьях — это дополнительная маскировка для противника", — пояснил Кожубенко.

Он добавил, что украинские операторы БПЛА обнаруживают немалые скопления личного состава врага, после чего по ним отрабатывает артиллерия и операторы FPV-дронов.

"Отрабатываем по большим и малым целям, без разницы. Ведь любая цель — это угроза для жизни наших военнослужащих", — подчеркнул Кожубенко.

Напомним, что 2 мая сообщалось, что ВС РФ смогли оккупировать село Тарасовка в Донецкой области и захватить часть Новооленевки.

Также сообщалось, что ВС РФ открыли новое направление наступления в бассейне Днепра — на остров Бугаз, что неподалеку Кизомыса. Они пытаются высадить там десант и создать плацдарм.