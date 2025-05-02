Має просування і кидає значні сили на прорив: РФ наростила наступ на Лимано-Куп'янському напрямку

ЗС РФ наростили наступальну спроможність на Лимано-Куп'янському напрямку і намагаються прорвати українську оборону, використовуючи сприятливі погодні умови. Подекуди вони мають успіх.

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Про це в коментарі "Еспресо" сказав майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко.

"Бригада "Рубіж" не змінює своєї дислокації. Ми продовжуємо тримати оборону на Лиманському напрямку. Відповідно, можна уявити, який тиск зараз відчувають наші хлопці, адже Лимано-Куп'янський напрямок — один із найгарячіших. На жаль, РФ, згідно зі зведеннями Генштабу, має певне просування в цьому районі", — сказав він.

За його словами, конкретно у їхній зоні відповідальності ворог просувань немає, але ситуація загалом на ділянці складна, оскільки ворог кидає значні сили на прорив української оборони.

"Погодні умови також впливають, ворог нарощує свої наступальні спроможності. Ґрунт вже не в’язкий, і бронетехніка може вільно пересуватись. З'являється листя на деревах — це додаткове маскування для противника", — пояснив Кожубенко.

Він додав, що українські оператори БПЛА виявляють чималі скупчення особового складу ворога, після чого по них відпрацьовує артилерія та оператори FPV-дронів.

"Відпрацьовуємо по великих і малих цілях, без різниці. Адже будь-яка ціль -це загроза для життя наших військовослужбовців", — наголосив Кожубенко.

Нагадаємо, що 2 травня повідомлялося, що ЗС РФ змогли окупувати село Тарасівка на Донеччині та захопити частину Новооленівки.

Також повідомлялося, що ЗС РФ відкрили новий напрямок наступу в басейні Дніпра — на острів Бугаз, що неподалік Кізомису. Вони намагаються висадити там десант і створити плацдарм.