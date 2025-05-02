"Наша піхота не вивезла натиску і почала бігти": ЗС РФ окупували Тарасівку на Донеччині — DeepState

ЗС РФ активізувалися на Донеччині на напрямку Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка і мають успіхи. За останню добу їм вдалося окупувати село Тарасівка на Донеччині, за яке донедавна йшли активні бої.

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Про це 2 травня повідомили аналітики DeepState.

"Ворог активізувався по напрямку Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка. На жаль, противнику вдалося окупувати Тарасівку. Спроби відновити положення нічого не дали, бо к*цапи затягнули в село вже дві роти піхоти, яка сидить по всім можливим укриттям", — повідомили в DeepState.

Аналітики також зауважили, що крім цього росіяни малими групами намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені. Також кілька ворожих груп вже заходили в Нову Полтавку.

"Ще групи заходили у Нову Полтавку, чи знищені всі невідомо, але значна частина просто здалася в полон. Неприємними є і атаки на Малинівку, де бойові дії тривають. Ворог намагається закріпитися в селі та оточити підрозділи дружніх сил біля розв'язки", — йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Мучной" також повідомив про успіхи росіян на цій ділянці фронту. За його словами, противник зайшов до південної частини Новооленівки, провів зачистку будинків та почав закріплюватися.

"Наші покинули позиції бо дуже щільно почали працювати дрони на оптиці, скиди + арта. Ворог н**йово так шагнув, просування склало 5км. При цьому, русаки знищили одну нашу САУшку, броню та укриття, п**арчуки швидко залетіли на мотоциклах до села, наша піхота не вивезла натиску та почала бігти", — розповів він.

"Мучной" додав, що ворог такими методами через Новооленівку, понад річкою та трасою дійде до Яблунівки, і це ускладнить ситуацію для Сил оборони.

У зведенні Генштабу ЗСУ 2 травня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 64 атаки агресора в районах 24 населених пунктів, зокрема Малинівки і Нової Полтавки.

Нагадаємо, що 1 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ зараз зосереджують основні зусилля на 4 основних напрямках, а завдяки тактиці активної оборони повернули 115 втрачених раніше позицій.

Також повідомлялося, що ЗС РФ відкрили новий напрямок наступу в басейні Дніпра — на острів Бугаз, що неподалік Кізомису. Вони намагаються висадити там десант і створити плацдарм.