"Наша пехота не выдержала натиска и начала бежать": ВС РФ оккупировали Тарасовку в Донецкой области — DeepState

ВС РФ активизировались в Донецкой области на направлении Малиновка — Новая Полтавка — Новооленевка и имеют успехи. За последние сутки им удалось оккупировать село Тарасовка в Донецкой области, за которое до недавнего времени шли активные бои.

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Об этом 2 мая сообщили аналитики DeepState.

"Враг активизировался по направлению Малиновка — Новая Полтавка — Новооленевка. К сожалению, противнику удалось оккупировать Тарасовку. Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что к*цапы затянули в село уже две роты пехоты, которая сидит по всем возможным укрытиям", — сообщили в DeepState.

Аналитики также отметили, что кроме этого россияне малыми группами пытались зайти в Новооленовку, но были уничтожены. Также несколько вражеских групп уже заходили в Новую Полтавку.

"Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен. Неприятными являются и атаки на Малиновку, где боевые действия продолжаются. Враг пытается закрепиться в селе и окружить подразделения дружественных сил у развязки", — говорится в сообщении.

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Мучной" также сообщил об успехах россиян на этом участке фронта. По его словам, противник зашел в южную часть Новооленовки, провел зачистку домов и начал закрепляться.

"Наши покинули позиции потому что очень плотно начали работать дроны на оптике, сбросы + арта. Враг н**йово так шагнул, продвижение составило 5км. При этом, русаки уничтожили одну нашу САУшку, броню и укрытия, п**арчуки быстро залетели на мотоциклах в село, наша пехота не вывезла натиска и начала бежать", — рассказал он.

"Мучной" добавил, что враг такими методами через Новооленовку, над рекой и трассой дойдет до Яблоновки, и это усложнит ситуацию для Сил обороны.

В сводке Генштаба ВСУ 2 мая сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 64 атаки агрессора в районах 24 населенных пунктов, в частности, Малиновки и Новой Полтавки.

Напомним, что 1 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ сейчас сосредотачивают основные усилия на 4 основных направлениях, а благодаря тактике активной обороны вернули 115 утраченных ранее позиций.

Также сообщалось, что ВС РФ открыли новое направление наступления в бассейне Днепра — на остров Бугаз, что неподалеку Кизомыса. Они пытаются высадить там десант и создать плацдарм.